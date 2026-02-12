Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ cảnh quan, sẵn sàng đón Xuân Bính Ngọ 2026

P.V

Tại vùng biển Phước Hải, Trân Châu Beach & Resort đang trở thành điểm hẹn mùa xuân đầy ý nghĩa – nơi sắc biển xanh, cát trắng và nắng vàng hòa quyện cùng không gian Tết rực rỡ, tạo nên bức tranh đa sắc bên đại dương. Không chỉ là một kỳ nghỉ, hành trình ở đây dịp đầu năm còn là trải nghiệm cảm xúc: đón bình minh trong gió biển mát lành, dạo bước giữa những tiểu cảnh xuân ngập tràn sắc hoa và cùng người thân tận hưởng nhịp điệu rộn ràng của mùa đoàn viên.

image001-2465.jpg
Trân Châu Beach & Resort - điểm hẹn mùa xuân đầy ý nghĩa

Tọa lạc bên cung đường biển thơ mộng, Trân Châu Beach & Resort sở hữu lợi thế hiếm có với bãi biển riêng trải dài, bờ cát mịn và tầm nhìn rộng mở, tỏa sáng như một viên ngọc trai quý giá, lung linh giữa không gian xanh ngọc bích của biển trời. Không gian nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên kết hợp tinh tế với các yếu tố kiến trúc hiện đại, tạo nên một thế giới thu nhỏ sôi động và cuốn hút.

image002-8891.jpg
Tacerla Tea House trong nội khu resort rực rỡ đón khách

Một trong những điểm cộng của Trân Châu Beach & Resort là hệ thống phòng nghỉ đa dạng, từ các phòng khách sạn tiện nghi đến villa hướng biển dành cho nhóm gia đình hoặc bạn bè. Thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và không gian mở, các hạng phòng đều hướng đến sự thoải mái và riêng tư cho du khách trong suốt kỳ nghỉ.

image003-9872.jpg
Tiểu cảnh check – in mang đậm không khí Tết trong khuôn viên Resort

Trong những ngày giáp Tết, khuôn viên resort được khoác lên mình diện mạo rực rỡ hơn với sắc hoa xuân, tiểu cảnh trang trí truyền thống và những góc check-in được đầu tư chỉn chu. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và không khí ấm áp, đoàn viên tạo nên một tổng thể hài hòa: vừa giữ được tinh thần nghỉ dưỡng, vừa lan tỏa nhịp điệu tươi vui của mùa xuân.

image004-6428.jpg
Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và không khí ấm áp, đoàn viên tạo nên một tổng thể hài hòa

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm nghỉ dưỡng, Trân Châu Beach & Resort còn mang đến các hoạt động vui chơi – giải trí phù hợp với nhiều độ tuổi trong dịp Tết năm nay như: đại tiệc Buffet thịnh soạn với menu hơn 30 món ăn đặc sắc từ hải sản Phước Hải đến các món ngon ngày Tết; đêm nhạc hội sôi động với các tiết mục biểu diễn đặc sắc…

image005-6278.jpg
Tacerla Café & Bakery bừng sáng trong sắc hoa xuân rực rỡ

Đến với Trân Châu Beach & Resort cho kỳ nghỉ đầu năm, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích nội khu – từ hệ thống nhà hàng sang trọng, Tacerla Tea House view biển, Tacerla Café & Bakery ngọt ngào hương bánh, đến các điểm check-in nổi bật như Cầu Tình Yêu, Tháp Vọng Thiên – tất cả trong cùng một không gian biển khoáng đạt. Không cần di chuyển nhiều, mỗi gia đình vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ đủ đầy, tái tạo năng lượng, gắn kết yêu thương và mở ra một năm mới đầy hứng khởi.

Thông tin chi tiết, liên hệ:

TRÂN CHÂU BEACH & RESORT

ĐT44A, Ấp Hải Sơn, Xã Phước Hải, Thành Phố Hồ Chí Minh.

02543.886.215/216

sales@tranchaubeachresort.vn

P.V


