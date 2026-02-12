Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá tổng thể cầu Long Biên

TPO - Sau sự cố kỹ thuật tại nhịp 18 cầu Long Biên khiến ngành đường sắt phải tạm dừng cho chạy tàu qua cầu hơn 1 tuần, Bộ Xây dựng có văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ kết cấu công trình 120 năm tuổi này để chuẩn bị phương án bàn giao về Hà Nội.

Tại văn bản gửi Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực sửa chữa khẩn cấp, khắc phục sự cố tại nhịp 18 cầu Long Biên để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhấn mạnh thực tế cầu Long Biên đã được khai thác hơn 120 năm, nhiều kết cấu đã và đang xuống cấp, hư hỏng theo thời gian là khó tránh khỏi.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu và an toàn công trình trong thời gian tiếp tục khai thác, sử dụng cầu, đồng thời thực hiện các phương án, kế hoạch bàn giao cầu Long Biên về TP. Hà Nội quản lý, Bộ Xây dựng thống nhất việc tổ chức kiểm định kết cấu nhịp 18 cầu Long Biên sau khi hoàn thành phương án khắc phục sự cố, nhằm đánh giá đầy đủ trạng thái làm việc, khả năng chịu lực của kết cấu công trình, làm cơ sở cho công tác quản lý, khai thác và xem xét các giải pháp kỹ thuật tiếp theo (nếu cần thiết).

bo-xay-dung-yeu-cau-danh-gia-tong-the-cau-long-bien-1.jpg
Tàu qua cầu Long Biên.

Bộ Xây dựng giao Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với VNR theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm tra, kiểm định; kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

"Giao VNR rà soát toàn bộ kết quả kiểm định cầu Long Biên đã thực hiện năm 2023; tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng kiến trúc, kết cấu và mức độ an toàn chịu lực của cầu Long Biên; trên cơ sở đó, chủ động tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp cần thiết để xử lý các hư hỏng, xuống cấp không bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng theo đúng quy định; lập báo cáo kết quả thực hiện gửi Cục ĐSVN. Trường hợp cần thiết sửa chữa đột xuất công trình phải đề xuất để Cục ĐSVN tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định chủ trương sửa chữa bằng nguồn vốn phù hợp", văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Trước đó, sự cố nứt gãy được phát hiện vào tối 2/2 tại nút dàn thép mạ thượng (giữa Ô10 và Ô11) thuộc nhịp 18 cầu Long Biên. Bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và an toàn giao thông.

Đến 18h ngày 9/2, tàu hỏa bắt đầu được phép chạy trở lại qua cầu Long Biên sau khi hoàn tất sửa chữa.

Cầu Long Biên được khởi công xây dựng năm 1898, khánh thành năm 1902, dài khoảng 1.700m. Trải qua hơn một thế kỷ, cây cầu lịch sử này đang đòi hỏi các biện pháp duy tu, bảo trì nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn

Lộc Liên
#cầu Long Biên #kiểm định #an toàn giao thông #sửa chữa #bảo trì #Hà Nội #kết cấu

