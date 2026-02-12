Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dùng Tuborg “đua nhau” trúng lớn ngay giữa cuộc vui, rinh về 435 triệu đồng

P.V

Bầu không khí chưa kịp hạ nhiệt sau khi giải thưởng 435 triệu đồng đầu tiên tìm được chủ nhân thì Tuborg tiếp tục gọi tên người chơi thứ hai trúng lớn trong chương trình khuyến mãi “145 năm giật mở triệu cuộc vui”. Hai màn ghép nắp thành công trong “chớp nhoáng” khiến giới trẻ càng nôn nao bứt tốc để săn lùng một chiếc nắp nhân thưởng “x145 lần” cuối cùng – cơ hội quyết định để biến 3 triệu đồng thành 435 triệu đồng.

Chương trình “145 năm giật mở triệu cuộc vui” – chất xúc tác đưa cuộc vui chạm đỉnh

Tuborg là thương hiệu bia quốc tế đến từ Đan Mạch, ra đời từ năm 1880, có mặt tại hơn 80 quốc gia và luôn đồng hành cùng giới trẻ trong những cuộc vui khắp thế giới. Với thiết kế nắp giật độc đáo và hương vị sảng khoái, Tuborg đại diện cho tinh thần “chơi phải tới”, sống mở, trẻ trung và luôn bùng cháy trong mọi cuộc chơi.

Luôn biết cách “giật mở” những bất ngờ để thăng hoa cuộc vui của giới trẻ trong cả ngày thường lẫn những dịp lễ đặc biệt, Tuborg chính thức ra mắt chương trình khuyến mãi “145 năm giật mở triệu cuộc vui”, diễn ra trên toàn quốc từ ngày 01/12/2025 đến 30/04/2026.

picture1.jpg
Rapper B Ray – đại sứ thương hiệu Tuborg – đang “lên kèo” rủ fan gia nhập cuộc đua săn nắp với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng.

Bên cạnh hàng trăm ngàn cơ hội trúng thưởng, chương trình khuyến mãi dịp kỷ niệm 145 năm của Tuborg còn khiến giới trẻ bất ngờ với cơ chế khui bia – săn nắp – ghép combo độc đáo để trúng gần nửa tỷ đồng:

Bước 1: Giật nắp bia Tuborg hoặc Tuborg Ice dạng lon/chai 330ml bất kỳ để nhận nắp thưởng tiền mặt từ 10 nghìn đồng, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Bước 2: Săn thêm các nắp nhân thưởng để tăng giá trị tiền mặt theo hệ số tương ứng: x3, x5 và x145 lần.

Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã quy tụ hàng ngàn “thợ săn” nhập hội và nhanh chóng tìm ra 2 người chơi may mắn và tốc độ nhất.

Hai người chơi bất ngờ biến khoảnh khắc vui thành giải thưởng gần nửa tỷ đồng

Người chơi may mắn đầu tiên trong chương trình là anh Đỗ Nguyễn Tiến Nhân (33 tuổi, TP.HCM) với hai lần giật nắp – trúng lớn ngẫu nhiên: từ lúc ở nhà một mình đến khi tụ họp cùng bạn bè tại quán quen.

picture2.jpg
Một cuộc vui mở ra niềm vui kép cho anh Tiến Nhân: nâng ly cùng bạn bè và trúng giải thưởng lớn.

Anh cho biết: “Công việc của tôi khá căng thẳng nên thỉnh thoảng hay hẹn bạn bè tụ họp để giải tỏa. Hay cái là lần này vừa được xả stress, vừa ẵm luôn giải thưởng lớn 435 triệu đồng. Thật sự là như được nhân đôi niềm vui!

Không giật giải nhờ vận may như anh Tiến Nhân, anh Nguyễn Đức Việt (34 tuổi, Hải Phòng) là người chơi tiếp theo ghi tên vào “bảng vàng” với tinh thần “chơi phải tới”, quyết liệt giật nắp cho đến khi tìm ra bộ đôi nắp giá trị từ Tuborg.

picture3.jpg
Anh Đức Việt là minh chứng cho tinh thần “chơi phải tới” của Tuborg.

Là chủ một quán nhậu địa phương, anh Việt tích cực “săn nắp” trong những buổi tụ họp cùng bạn bè và may mắn tìm được chiếc nắp nhân thưởng “x145 lần”. Anh tự hào chia sẻ: “Nếu đã may mắn trúng nắp 3 triệu đồng rồi thì tôi không thể không chơi tới để “ẵm” luôn giải thưởng lớn nhất. Vì vậy, dù ở bất kỳ thời điểm nào, tôi cũng tranh thủ giật nắp Tuborg để vừa chớp cơ hội trúng 435 triệu đồng, vừa được dịp tận hưởng cuộc vui cùng bạn bè.”

Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục tham gia chương trình để chinh phục thêm các phần thưởng khác, trong đó có giải 435 triệu đồng cuối cùng vẫn đang chờ chủ nhân.

Ai sẽ là “thợ săn” sở hữu chiếc nắp “x145 lần” cuối cùng?

Màn trúng thưởng của anh Việt và anh Nhân đã tiếp thêm “lửa” cho cuộc đua săn nắp trên khắp cả nước. Liệu vận may, tốc độ hay khí thế “chơi phải tới” sẽ là yếu tố quyết định để các “thợ săn” giành giải thưởng giá trị nhất?

Hãy nhập hội khui bia - ghép combo của Tuborg ngay hôm nay để trở thành một trong ba “cao thủ” săn nắp đỉnh nhất trên toàn quốc!

Thông tin về chương trình

Chương trình khuyến mãi “145 năm giật mở triệu cuộc vui” của thương hiệu Tuborg diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 30/04/2026 trên toàn quốc với cơ chế nhận thưởng độc đáo thông qua hình thức ghép nắp tiền mặt và nắp nhân thêm.

Thông tin chi tiết, cách tham gia và tra cứu giải thưởng tại:

https://khuyenmai-tuborg.com/tet2026/

Tuborg (thuộc Carlsberg Việt Nam) là dòng bia Lager nổi tiếng thế giới với hương vị cân bằng, sảng khoái, mang lại trải nghiệm nâng ly đầy sảng khoái cho người dùng. Được Hoàng gia Đan Mạch bảo chứng, bia Tuborg là chất xúc tác không thể thiếu cho những cuộc vui, là người đồng hành trong mọi sự kiện giải trí dành cho giới trẻ.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

P.V
