Dòng tiền 'nghỉ Tết' sớm, VN-Index vẫn vượt 1.800 điểm

Kinh tế

TPO - Dòng tiền co hẹp nhanh khi nhà đầu tư bước vào trạng thái “nghỉ Tết sớm”, thanh khoản HoSE giảm gần một nửa so với phiên trước. VN-Index vượt 1.800 điểm nhờ sự nâng đỡ của nhóm Vingroup.

Nối tiếp nhịp hưng phấn của phiên trước, thị trường chứng khoán ngày 12/2 duy trì được sắc xanh, dù đà tăng thu hẹp. VN-Index chốt phiên tăng thêm 17 điểm, lên 1.814 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía tích cực với 177 mã tăng và 135 mã giảm trên HoSE. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ còn 1 phiên giao dịch trước kỳ nghỉ dài, dòng tiền có dấu hiệu “rút lui”.

Giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt khoảng 16.200 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với phiên liền trước.

Thanh khoản HoSE giảm gần một nửa so với phiên trước.

Tâm điểm của phiên tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC tăng mạnh 5,4% lên 159.000 đồng/cổ phiếu, VHM bứt phá 5,8% lên 109.000 đồng/cổ phiếu, trong khi VRE cũng tăng gần 2%. Chỉ riêng bộ ba này đã đóng góp gần 20 điểm cho VN-Index, trở thành trụ đỡ quan trọng nhất của thị trường. Nhờ lực kéo từ nhóm này, chỉ số vẫn giữ được đà tăng khá, bất chấp áp lực điều chỉnh ở nhiều cổ phiếu khác.

Bên tăng điểm ngoài các mã họ Vingroup còn có MWG, ACB, VIB, CTG, TCB… Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng sau phiên bùng nổ hôm qua đã quay đầu điều chỉnh như MBB, BID, TPB, VCB, SHB. Riêng MBB giảm 2,2%, áp lực chốt lời ngắn hạn đã xuất hiện.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng và chứng khoán không còn giữ vai trò dẫn dắt khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Ngược lại, một số nhóm như bán lẻ, dầu khí, cao su và cảng biển giao dịch tích cực hơn. Nhóm dầu khí phần nào cân bằng lại sau phiên giảm sâu trước đó, với PVD tăng 1,7%, BSR tăng gần 2%, trong khi PLX và PVT đứng giá tham chiếu. Cổ phiếu cảng biển nổi bật với GMD tăng 4,5%, VSC tăng 3,4%, thanh khoản duy trì ở mức khá.

Khối ngoại vẫn duy trì mua ròng phiên thứ ba liên tiếp, nhưng quy mô đã thu hẹp đáng kể, đạt hơn 340 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại tập trung vào VIC, GMD, EIB, trong khi bán ròng ACB, FPT, VCB và GAS.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,24 điểm (0,96%) lên 1.814,09 điểm. HNX-Index tăng 0,62 điểm (0,24%) lên 256,48 điểm. UPCoM-Index giảm 0,52 điểm (0,41%) xuống 125,94 điểm.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) và Hà Nội (HNX) thông báo lịch nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán Bính ngọ 2026. Theo đó, giao dịch sẽ nghỉ từ thứ Hai ngày 16/2/2026 (29/12/2025 âm lịch) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết âm lịch).

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại ngày 12/2/2026 và 13/2/2026 sẽ được thanh toán lần lượt vào ngày 23/2/2026 và 24/2/2026. Giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 13/2/2026 sẽ được thanh toán vào ngày 23/2/2026. Thị trường giao dịch trở lại bình thường từ thứ Hai ngày 23/2/2026

