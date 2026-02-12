Omoda & Jaecoo tăng tốc thi công nhà máy xuyên Tết, chuẩn bị vận hành tổ hợp ô tô hiện đại tại Hưng Yên trong năm nay

Ngày 12/2/2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức tiếp nhận lô thiết bị sản xuất đầu tiên dành cho tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam tại cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng). Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình từ giai đoạn thi công cơ bản sang giai đoạn lắp đặt máy móc và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thể hiện rõ quyết tâm vận hành nhà máy trong năm 2026 của thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Lô thiết bị đầu tiên – Sẵn sàng vận hành nhà máy quy mô lớn

Theo đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam, lô thiết bị đầu tiên gồm 33 container với 125 kiện hàng rời, được vận chuyển từ Trung Quốc tới Việt Nam bằng đường biển. Đây là chuyến đầu tiên trong tổng số 15 chuyến, tương đương 600 container và 10.000 m³ hàng hóa, sẽ được nhập khẩu theo kế hoạch từ tháng 2 đến hết tháng 5/2026.

Các thiết bị trong chuyến hàng lần này là những linh kiện rời có kích thước lớn – chiều dài lên tới 10m, nặng tới 5 tấn, bao gồm ba nhóm máy móc quan trọng: Buồng thử nước – thiết bị kiểm tra độ kín thân xe; Máy lắp khung tự động và Dây chuyền khung gầm.

Toàn bộ thiết bị được thiết kế riêng cho 4 phân xưởng sản xuất chính của nhà máy gồm xưởng lắp ráp, xưởng sơn, xưởng hàn và xưởng link kiện nhựa.

Xây dựng nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo xuyên Tết nguyên đán 2026

Theo kế hoạch, từ ngày 25 đến 28/2, toàn bộ thiết bị trong chuyến hàng đầu tiên sẽ được vận chuyển về nhà máy tại Hưng Yên và bắt đầu lắp đặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán. Các chuyên gia kỹ thuật đến từ Tập đoàn Chery – đơn vị sở hữu thương hiệu Omoda & Jaecoo – sẽ trực tiếp hỗ trợ công tác lắp đặt và vận hành thiết bị, đảm bảo chính xác tuyệt đối về quy trình và tiêu chuẩn toàn cầu.

Việc duy trì thi công trong kỳ nghỉ Tết không chỉ thể hiện cam kết cao độ về tiến độ, mà còn góp phần tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn sản xuất thử nghiệm vào cuối năm 2026.

“Việc triển khai thi công xuyên Tết và tiếp nhận thiết bị theo lộ trình được lên kế hoạch sát sao cho thấy nỗ lực rất lớn của tập thể Omoda & Jaecoo Việt Nam và các đối tác. Đây là nền tảng quan trọng để nhà máy vận hành đúng tiến độ và đạt chất lượng toàn cầu.” – ông Simon Liu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ.

Tổ hợp “Nhà máy xanh – Hệ sinh thái sạch” sản xuất linh hoạt đa dạng dòng xe

Tọa lạc tại khu công nghiệp Hưng Phú thuộc tỉnh Hưng Yên, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam có tổng diện tích hơn 380.000m², với công suất thiết kế giai đoạn đầu 120.000 xe/năm. Nhà máy được quy hoạch và vận hành theo mô hình “Nhà máy xanh – Hệ sinh thái sạch”, tuân thủ tiêu chuẩn ESG toàn cầu và hướng đến phát triển bền vững.

Một số điểm nổi bật trong mô hình này gồm: Sản xuất linh hoạt nhiều chủng loại: xăng, hybrid và thuần điện; Ứng dụng năng lượng tái tạo như năng mặt trời cho vận hành nội bộ; Thu gom nước mưa, xử lý tuần hoàn nước thải, tối ưu hóa tài nguyên nước; Tái chế vật liệu sản xuất và kiểm soát phát thải nghiêm ngặt; và Sử dụng thiết bị hiện đại được nhập khẩu hoàn toàn từ các nhà máy chuẩn toàn cầu của Tập đoàn Chery

Bên cạnh đó, hệ thống vận hành của nhà máy sẽ sử dụng các công nghệ tự động hóa, kiểm soát chất lượng theo thời gian thực, kết hợp với quy trình đào tạo chuyên sâu dành cho nhân sự kỹ thuật, nhằm đảm bảo năng suất và độ chính xác tuyệt đối trong mọi công đoạn sản xuất.

Bước tiến chiến lược – Việt Nam thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu

Tổ hợp nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam là kết quả của liên doanh giữa Tập đoàn Chery (Trung Quốc) và Tập đoàn Geleximco (Việt Nam), với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây không chỉ là nhà máy đầu tiên của một thương hiệu ô tô Trung Quốc tại Việt Nam, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” của Omoda & Jaecoo.

Trong tương lai, nhà máy sẽ đóng vai trò trung tâm sản xuất và xuất khẩu các dòng xe năng lượng mới trong khu vực ASEAN và ra thế giới, đồng thời góp phần thúc đẩy nội địa hóa công nghiệp phụ trợ, đào tạo kỹ sư chất lượng cao, và tạo thêm hàng nghìn việc làm tại địa phương.