Chủ động kế hoạch tài chính với công cụ tính lịch trả nợ từ VietinBank

Việc hiểu rõ phương thức tính lãi và lịch trình thanh toán giúp người đi vay kiểm soát dòng tiền và lựa chọn gói vay phù hợp. Để hỗ trợ khách hàng, VietinBank cung cấp công cụ tính lịch trả nợ trực tuyến, giúp hiển thị chi tiết nghĩa vụ tài chính trong suốt kỳ hạn vay.

Tính lãi theo dư nợ giảm dần là gì?

Tính lãi theo dư nợ giảm dần là phương pháp tính tiền lãi dựa trên số tiền gốc còn lại sau mỗi kỳ thanh toán. Với cách tính lãi vay của ngân hàng theo hình thức này, số tiền lãi sẽ giảm dần qua các kỳ thanh toán, giúp giảm tổng chi phí lãi vay mà khách hàng phải trả cho ngân hàng.

Ví dụ:

● Số tiền vay: 150.000.000 VND

● Thời hạn vay: 12 tháng

● Lãi suất: 12%/năm (tương đương 1%/tháng)

● Tiền gốc trả đều mỗi tháng: 12.500.000 VND

Lịch thanh toán thực tế như sau:

● Tháng thứ 1: Tiền lãi tính trên 150 triệu là 1,5 triệu đồng. Tổng số tiền cần trả là 14 triệu đồng.

● Tháng thứ 2: Sau khi đã trả 12,5 triệu tiền gốc, dư nợ còn lại là 137,5 triệu. Tiền lãi tính trên dư nợ mới là 1,375 triệu đồng. Tổng số tiền cần trả là 13,875 triệu đồng.

● Tháng thứ 3: Dư nợ tiếp tục giảm xuống còn 125 triệu. Tiền lãi tính trên dư nợ này là 1,25 triệu đồng. Tổng số tiền cần trả là 13,75 triệu đồng.

Khi nào nên chọn phương pháp tính lãi theo dư nợ giảm dần?

Phương thức tính lãi theo dư nợ giảm dần là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng hướng đến sự hiệu quả dài hạn trong quản lý tài chính cá nhân. Cụ thể:

Tiết kiệm chi phí vay vốn: Với lãi suất được tính trên số dư nợ gốc còn lại, tổng chi phí lãi vay giảm dần theo thời gian, đặc biệt có lợi khi vay trung và dài hạn.

Ưu tiên trả nợ nhanh: Nếu bạn có kế hoạch rút ngắn thời gian vay hoặc mong muốn tất toán sớm, phương thức này giúp tối đa hóa lợi ích nhờ phần lãi giảm dần tương ứng với số tiền gốc đã trả.

Dễ dàng điều chỉnh ngân sách: Với những khách hàng có dòng thu nhập thay đổi theo thời gian, ví dụ: tăng theo mùa vụ, theo chu kỳ kinh doanh…, phương thức này giúp khách hàng chủ động cân đối dòng tiền khi số tiền trả hàng tháng giảm dần.

Tại VietinBank, bạn có thể linh hoạt lựa chọn hình thức tính lãi phù hợp với nhu cầu vay và kế hoạch tài chính. Đồng thời sử dụng công cụ tính lãi theo dư nợ giảm dần để so sánh, dự toán và lập kế hoạch tài chính hiệu quả ngay từ bước đầu tiên.

Chủ động tài chính với công cụ tính lịch trả lãi theo dư nợ giảm dần VietinBank

Để khách hàng dễ dàng kiểm soát khoản vay ngay từ khi bắt đầu, VietinBank đã phát triển công cụ tính lãi trực tuyến dành cho phương pháp dư nợ giảm dần. Công cụ này có nhiều ưu điểm nổi bật như:

Tính toán chính xác: Ước tính nhanh số tiền gốc, lãi và tổng tiền thanh toán hàng tháng trong suốt kỳ hạn vay.

Minh bạch và rõ ràng: Hiển thị cụ thể từng khoản thanh toán theo từng tháng giúp bạn kiểm soát tốt dòng tiền.

Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện, chỉ cần nhập số tiền vay, thời gian vay và lãi suất, hệ thống sẽ xử lý và trả kết quả ngay lập tức.

Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính: Giúp người vay so sánh các phương án vay và lựa chọn hình thức trả nợ tối ưu theo thu nhập và mục tiêu tài chính cá nhân.

Miễn phí và trực tuyến: Không cần tải app, không cần đăng nhập, bạn có thể truy cập công cụ mọi lúc trên website chính thức của VietinBank.

VietinBank không chỉ cung cấp các gói sản phẩm vay linh hoạt, từ vay tiêu dùng, vay mua nhà đến vay sản xuất kinh doanh,... mà còn đồng hành cùng khách hàng qua các công cụ tài chính hỗ trợ trực tuyến như công cụ tính lãi theo dư nợ giảm dần. Đây là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc quản lý tài chính cá nhân một cách chủ động, hiệu quả và minh bạch.