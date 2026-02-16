Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Huế làm rõ vụ sử dụng mạng xã hội bình luận xúc phạm lực lượng chức năng

Ngọc Văn
TPO - Công an TP. Huế vừa làm việc với một người đàn ông trú tại phường Hương Thủy liên quan việc sử dụng mạng xã hội bình luận sai sự thật, xúc phạm và xuyên tạc hoạt động của lực lượng chức năng trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm cuối năm 2025.

Ngày 16/2, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, đơn vị chức năng vừa làm việc với ông T.V.T.G (SN 1984, trú tại phường Hương Thủy, Huế) để làm rõ về hành vi sử dụng mạng xã hội bình luận nội dung xúc phạm, xuyên tạc hoạt động của lực lượng công an.

ca-lam-viec.jpg
Cán bộ thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP. Huế (phải) làm việc với ông T.V.T.G.

Theo cơ quan công an, vào cuối năm 2025, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, ông T.V.T.G đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bình luận sai sự thật liên quan đến đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP. Huế nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nội dung bình luận được xác định có tính chất xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, đồng thời tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP. Huế đã phối hợp Công an phường Hương Thủy làm việc với ông T.V.T.G. Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã phân tích, làm rõ hành vi vi phạm, yêu cầu ông này gỡ bỏ nội dung vi phạm, chấm dứt hành vi và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP. Huế hiện tiếp tục củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
