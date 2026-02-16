Trận địa pháo trên sà lan giữa sông Hậu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Một sà lan cỡ lớn đã được kéo ra sông Hậu để làm điểm lắp đặt trận địa pháo hoa, sẵn sàng khai hoả đêm nay - đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

Ngày 16/2 (29 Tết), Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã chuyển thiết bị, pháo để đưa lên sà lan lắp đặt, sẵn sàng cho việc bắn pháo hoa đón năm mới tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế vào tối nay.

Sà lan do Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới tài trợ, kích thước 19 x 80 mét, sà lan sẽ neo trên sông Hậu đặt trận địa pháo hoa tầm cao phục vụ năm mới Bính Ngọ 2026.

phao2.jpg
Sà lan có mặt tại khu vực tập kết vật chất, súng pháo.

Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa được Cần Thơ tổ chức đồng loạt tại 3 địa điểm: Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi), được cầu truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương. Điểm nhấn chương trình là màn pháo hoa chào năm mới ở cả 3 địa điểm.

Một số hình ảnh trận địa pháo hoa trên sà lan tại Cần Thơ:

phao3.jpg
Tập kết pháo lên sà lan.
phao5.jpg
phao.jpg
Lực lượng quân sự lắp đặt trận địa pháo hoa.
phao10.jpg
phao11-copy.jpg
phao9.jpg
phao6.jpg
phao8.jpg
Cảnh Kỳ
#pháo hoa #Giao thừa #Cần Thơ #Sông Hậu #tết Bính Ngọ

