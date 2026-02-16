Trận địa pháo trên sà lan giữa sông Hậu

TPO - Một sà lan cỡ lớn đã được kéo ra sông Hậu để làm điểm lắp đặt trận địa pháo hoa, sẵn sàng khai hoả đêm nay - đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

Ngày 16/2 (29 Tết), Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã chuyển thiết bị, pháo để đưa lên sà lan lắp đặt, sẵn sàng cho việc bắn pháo hoa đón năm mới tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế vào tối nay.

Sà lan do Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới tài trợ, kích thước 19 x 80 mét, sà lan sẽ neo trên sông Hậu đặt trận địa pháo hoa tầm cao phục vụ năm mới Bính Ngọ 2026.

Sà lan có mặt tại khu vực tập kết vật chất, súng pháo.

Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa được Cần Thơ tổ chức đồng loạt tại 3 địa điểm: Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi), được cầu truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương. Điểm nhấn chương trình là màn pháo hoa chào năm mới ở cả 3 địa điểm.

Một số hình ảnh trận địa pháo hoa trên sà lan tại Cần Thơ:

Tập kết pháo lên sà lan.