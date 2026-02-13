Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Sáng 13/2, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 13/2/2026 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, sáng 13/2.
Cũng trong sáng 13/2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch-Hà Nội.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các bậc lãnh đạo tiền bối an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.