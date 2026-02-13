Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.

Theo phương án thí điểm, Sở Xây dựng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông phố Khâm Thiên, các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái, bị cấm hoạt động trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ Nhật) theo chiều và đoạn từ Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn.

Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái hoạt động trong các khung giờ cao điểm chiều từ 16h đến 19h30 (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ Nhật) theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa.

CSGT Hà Nội điều tiết, phân luồng giao thông trên đường.

Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài trong 3 tháng (bắt đầu từ ngày 14/2 đến ngày 14/5/2026).

Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.