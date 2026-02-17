Mùng 1 Tết của dàn nghệ sĩ

TPO - Vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều sao Việt như Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng... dành thời gian quây quần bên gia đình. Áo dài cũng là trang phục được nhiều nghệ sĩ lựa chọn trong ngày khai xuân.
Theo thông lệ nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP khoe khoảnh khắc bên gia đình, có cha mẹ và em trai Mono (Nguyễn Việt Hoàng). 4 thành viên nhà nam ca sĩ lên đồ phong cách hip hop trẻ trung. Anh chia sẻ: "Mùng 1 của gia đình 90% cơ thể là âm nhạc, còn lại cứ phải gọi là âm thanh".
Vẫn như mọi năm, vào ngày đầu tiên của năm mới theo Âm lịch, Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh diện áo dài cùng chồng, doanh nhân Louis Nguyễn. Nữ diễn viên cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ.
Đàm Thu Trang cũng dành Mùng 1 Tết cho gia đình. Nữ người mẫu chọn áo dài hồng lấp lánh ton-sur-ton với con gái, trong khi Cường Đô La cùng Subeo và con trai út mặc áo dài cách tân màu xanh dương. "Gia đình Cường Trang xin chúc mọi người năm mới Bính Ngọ thật rực rỡ và tràn đầy yêu thương", Đàm Thu Trang nhắn nhủ.
Tóc Tiên tạm thời trút bỏ hình ảnh quyến rũ thường thấy, thay thế bằng vẻ dịu dàng trong tà áo dài. Cô chúc: "Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, những điều tốt lành rồi sẽ tới thôi".
Những năm qua, mỗi dịp Tết đến, Anh Tú luôn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng nhờ những ý tưởng thú vị trên mạng xã hội. Năm nay, anh chọn hóa thân thành Thần Tài đi chúc Tết.
Siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ khoảnh khắc đón Tết bên mẹ ruột, bà Hồng, và chồng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
Phương Mỹ Chi cũng khoe hình ảnh bên gia đình trong sắc hồng và đỏ.
Bảo Thy đằm thắm và rực rỡ với áo yếm cùng chân váy xếp ly. Cô chúc người hâm mộ bằng hai câu thơ: "Bao nhiêu dự định ước ao/Năm nay gặt hái ngọt ngào thành công".
Hoàng Thùy Linh chia sẻ bộ ảnh áo dài, cùng lời chúc: "Chúc The Phoenix của Linh, khán giả yêu nhạc, bà con cô bác, quý vị gần xa một năm mới hoan hỉ, bình an, hạnh phúc và rực rỡ!".
Chi Pu hóa nàng thơ trong tà áo dài và nhận nhiều lời chúc tốt lành từ người hâm mộ.
Đông Nhi cùng hai con gái Winnie và Hannie rực rỡ trong sắc hồng áo dài, trong khi Ông Cao Thắng có vẻ như thiếu "đồng minh".