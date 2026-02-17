Mùng 1 Tết của dàn nghệ sĩ

TPO - Vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều sao Việt như Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng... dành thời gian quây quần bên gia đình. Áo dài cũng là trang phục được nhiều nghệ sĩ lựa chọn trong ngày khai xuân.