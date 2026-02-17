Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Mùng 1 Tết của dàn nghệ sĩ

Tú Oanh

TPO - Vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều sao Việt như Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng... dành thời gian quây quần bên gia đình. Áo dài cũng là trang phục được nhiều nghệ sĩ lựa chọn trong ngày khai xuân.

111.jpg
112.jpg
113.jpg
11.jpg
Theo thông lệ nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP khoe khoảnh khắc bên gia đình, có cha mẹ và em trai Mono (Nguyễn Việt Hoàng). 4 thành viên nhà nam ca sĩ lên đồ phong cách hip hop trẻ trung. Anh chia sẻ: "Mùng 1 của gia đình 90% cơ thể là âm nhạc, còn lại cứ phải gọi là âm thanh".
1.jpg
Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won chọn áo dài làm trang phục khai xuân. Nam đạo diễn/MC gửi lời chúc phát tài đến người hâm mộ. Hiện tại, bộ phim Thỏ ơi của Trấn Thành đang dẫn đầu phòng vé Tết. Tính đến chiều mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phim thu về tổng cộng hơn 30,5 tỷ đồng.
21.jpg
2.jpg
Vẫn như mọi năm, vào ngày đầu tiên của năm mới theo Âm lịch, Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh diện áo dài cùng chồng, doanh nhân Louis Nguyễn. Nữ diễn viên cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ.
41.jpg
4.jpg
Đàm Thu Trang cũng dành Mùng 1 Tết cho gia đình. Nữ người mẫu chọn áo dài hồng lấp lánh ton-sur-ton với con gái, trong khi Cường Đô La cùng Subeo và con trai út mặc áo dài cách tân màu xanh dương. "Gia đình Cường Trang xin chúc mọi người năm mới Bính Ngọ thật rực rỡ và tràn đầy yêu thương", Đàm Thu Trang nhắn nhủ.
121.jpg
12.jpg
Tóc Tiên tạm thời trút bỏ hình ảnh quyến rũ thường thấy, thay thế bằng vẻ dịu dàng trong tà áo dài. Cô chúc: "Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, những điều tốt lành rồi sẽ tới thôi".
16.jpg
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đón Tết với đầy đủ bố mẹ hai bên. Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc hiếm có khi cha mẹ Kim Lý đang định cư ở Thụy Điển, ít có cơ hội trải nghiệm Tết truyền thống ở Việt Nam. Nhân dịp đặc biệt, Hồ Ngọc Hà nhắn gửi: "Mùng 1 Tết, đại gia đình của Hà xin gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người - những ai hữu duyên nhìn thấy những dòng tin nhắn này - thật nhiều sức khoẻ, mã đáo thành công, phi nước đại đến những giấc mơ của mình và đặc biệt luôn thật nhiều hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!".
141.jpg
14.jpg
Những năm qua, mỗi dịp Tết đến, Anh Tú luôn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng nhờ những ý tưởng thú vị trên mạng xã hội. Năm nay, anh chọn hóa thân thành Thần Tài đi chúc Tết.
151.jpg
15.jpg
Siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ khoảnh khắc đón Tết bên mẹ ruột, bà Hồng, và chồng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
51.jpg
5.jpg
Phương Mỹ Chi cũng khoe hình ảnh bên gia đình trong sắc hồng và đỏ.
Là fashionista hàng đầu Việt Nam, Quỳnh Anh Shyn giúp cả gia đình có khoảnh khắc đầy phong cách vào ngày đầu năm Bính Ngọ.
62.jpg
6.jpg
Bảo Thy đằm thắm và rực rỡ với áo yếm cùng chân váy xếp ly. Cô chúc người hâm mộ bằng hai câu thơ: "Bao nhiêu dự định ước ao/Năm nay gặt hái ngọt ngào thành công".
3.jpg
Quang Trung đón Tết Nguyên đán với gia đình ở Mỹ. Dù xa quê, mâm cỗ ngày Tết vẫn tươm tất với bánh tét, giò lụa, canh khổ qua, dưa hành...
101.jpg
10.jpg
Hoàng Thùy Linh chia sẻ bộ ảnh áo dài, cùng lời chúc: "Chúc The Phoenix của Linh, khán giả yêu nhạc, bà con cô bác, quý vị gần xa một năm mới hoan hỉ, bình an, hạnh phúc và rực rỡ!".
71.jpg
7.jpg
Chi Pu hóa nàng thơ trong tà áo dài và nhận nhiều lời chúc tốt lành từ người hâm mộ.
81.jpg
8.jpg
Đông Nhi cùng hai con gái Winnie và Hannie rực rỡ trong sắc hồng áo dài, trong khi Ông Cao Thắng có vẻ như thiếu "đồng minh".
Vào Mùng 1 Tết, nam diễn viên Hứa Vĩ Văn xuất hiện trong trang phục áo dài và khăn đóng gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả.
Tú Oanh
