Robot nhào lộn, múa võ đêm Giao thừa

Hà Trang
TPO - Từ những bước đi còn chập chững một năm trước, robot năm 2026 trở thành điểm nhấn nổi bật tại Xuân Vãn CCTV 2026.

Năm 2025, khi robot lần đầu tham gia biểu diễn tại Xuân Vãn, nhiều người vẫn dõi theo với tâm thế hồi hộp. Những bước di chuyển, xoay người hay nhào lộn đều khiến khán giả lo lắng liệu có xảy ra sự cố trên sóng trực tiếp. Trước đó không ít video robot vấp ngã khi leo cầu thang hay di chuyển đã trở thành đề tài hài hước trên mạng xã hội.

Chỉ sau một năm điều này đã thay đổi đáng kể. Tại Xuân Vãn năm 2026, ban tổ chức hợp tác với nhiều công ty công nghệ robot như Unitree Robotics và đưa chúng trở thành một phần quan trọng trong nhiều tiết mục.

Robot biểu diễn tại Xuân Vãn. Những cú xoay người, bật nhảy, quét chân hay vung côn được lập trình để bám sát tinh thần của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Video: CCTV.

Mở màn bằng màn phối hợp trong tiểu phẩm cùng Thái Minh, robot gây ấn tượng với những cú nhào lộn chính xác. Nhưng đó chỉ là phần khởi động. Ở tiết mục kết hợp với các võ sinh của Trường Võ thuật Thiếu Lâm Tháp Câu, robot thực hiện hàng loạt động tác võ thuật như quét chân, bật nhảy, xoay người, tung côn… với độ ổn định cao.

Đặc biệt, khoảnh khắc robot cúi chào sau màn trình diễn khiến nhiều khán giả bất ngờ vì sự mềm mại và cảm giác “có hồn” trong chuyển động.

Không dừng lại ở đó, robot còn tham gia các tiết mục biểu diễn ca múa cùng Ngôn Thừa Húc, Dịch Dương Thiên Tỉ và một số nghệ sĩ khác. Trước đây robot chủ yếu đóng vai trò minh họa, nay chúng có thể đồng bộ động tác gần như tuyệt đối với vũ đoàn, giữ nhịp và tương tác chính xác trong môi trường sân khấu trực tiếp.

ee6ad518798e4764b14bbf483cf9adf1.jpg
92f5927d0617449ba035f9fb91341968.jpg

Trên mạng xã hội, không ít bình luận cho rằng chỉ trong thời gian ngắn, robot đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang trình độ biểu diễn phức tạp, gần như không xảy ra lỗi. Một số ý kiến cho rằng robot năm nay dù ấn tượng nhưng vẫn chỉ đóng vai trò điểm xuyết. Nhiều câu hỏi đặt ra liệu trong tương lai khi công nghệ ngày càng hoàn thiện, robot có thể thay thế vũ công hay diễn viên võ thuật trên sân khấu?

Theo Sina, robot hiện vẫn phụ thuộc vào lập trình, thuật toán và đội ngũ kỹ thuật phía sau. Mỗi chuyển động mượt mà là kết quả của quá trình thử nghiệm, tinh chỉnh và kiểm soát nghiêm ngặt. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ và robot có thể mở ra hướng sáng tạo mới. Trên sân khấu năm nay, robot không làm lu mờ con người mà đóng vai trò bổ trợ và nâng tầm trải nghiệm.

Hà Trang
#robot #Xuân Vãn #biểu diễn #công nghệ #võ thuật #nghệ thuật #trình diễn

