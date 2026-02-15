Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Thêm 2 kỷ lục thế giới cho BlackPink

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - BlackPink tiếp tục khẳng định danh xưng nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới khi thiết lập thêm hai kỷ lục mới trên nền tảng YouTube, theo cập nhật mới nhất từ Guinness World Records.

Cụ thể, kênh YouTube chính thức của BLACKPINK đã đạt 99,3 triệu người đăng ký và vượt mốc 40,7 tỷ lượt xem. Với thành tích này, nhóm được chứng nhận là “Ban nhạc có nhiều người đăng ký nhất trên YouTube” và “Ban nhạc có tổng lượt xem cao nhất trên YouTube” toàn cầu, vượt qua nhiều nghệ sĩ quốc tế tên tuổi, qua đó tái khẳng định sức ảnh hưởng áp đảo trên các nền tảng số.

Hai kỷ lục mới đánh dấu thêm cột mốc trong sự nghiệp của bộ tứ và cho thấy tầm ảnh hưởng văn hóa cũng như mối liên kết bền chặt giữa nhóm với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu với tên gọi Blink.

blackpink-deadline-comeback-hapr.jpg
Nhóm nhạc BlackPink.

Kể từ khi ra mắt năm 2016, các video âm nhạc, sân khấu biểu diễn trực tiếp và nội dung hậu trường của nhóm duy trì đà tăng trưởng mạnh, liên tục ghi nhận mức độ tương tác hàng đầu trong giới Kpop.

Nhiều bản hit đình đám của BlackPink như Boombayah, As If It’s Your Last, How You Like That, Pink Venom đều đã cán mốc hơn một tỷ lượt xem trên YouTube. Đáng chú ý, DDU-DU DDU-DU trở thành ca khúc đầu tiên của một nhóm nhạc Kpop chạm mốc hai tỷ lượt xem vào tháng 7/2023. Tiếp đó, Kill This Love cũng vượt qua cột mốc hai tỷ lượt xem vào tháng 9/2024. Ngay cả video vũ đạo của How You Like That hiện cũng đạt hơn 1,8 tỷ lượt xem - con số hiếm thấy đối với một video biểu diễn vũ đạo.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, BlackPink tiến gần tới cột mốc 100 triệu người đăng ký, đạt điều kiện để nhận nút “Red Diamond Play Button”, phần thưởng đặc biệt mà YouTube chỉ trao cho những kênh vượt ngưỡng này.

Nếu đạt được, nhóm không chỉ trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 100 triệu người theo dõi mà còn là nghệ sĩ châu Á đầu tiên làm được điều đó. Theo các số liệu tăng trưởng hằng ngày, cột mốc này được dự đoán sớm được xác lập trong vài tuần tới, đánh dấu bước ngoặt mới của kỷ nguyên streaming toàn cầu.

Song song với những thành tích trực tuyến, nhóm cũng xác nhận màn tái xuất với mini album thứ ba mang tên DEADLINE, dự kiến phát hành ngày 27/2. Sau hơn ba năm kể từ lần phát hành đĩa vật lý gần nhất, bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa trở lại đường đua Kpop bằng dự án được giới thiệu là kết hợp giữa chất lượng âm nhạc cao và phần hình ảnh được đầu tư quy mô.

Mini album gồm năm ca khúc, trong đó có đĩa đơn chủ đề Go và ca khúc Jump từng phát hành hồi tháng 7/2025. Đại diện YG Entertainment cho biết quá trình sản xuất được kéo dài có chủ đích nhằm đạt đến sự hoàn thiện về âm nhạc, đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ bằng sản phẩm ở đẳng cấp cao hơn.

Hà Trang
#BLACKPINK #Guinness #YouTube #mini album #K-pop #BLINK #thành tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục