Rạp Việt Mùng 1 thu gần 50 tỷ đồng

TPO - Mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2) ghi nhận tổng doanh thu phòng vé khoảng 48,6 tỷ đồng. Trong đó, Thỏ ơi của Trấn Thành thu hơn 29 tỷ đồng, xấp xỉ 60% thị phần, bước đầu tạo thế trận quen thuộc mang tên Trấn Thành và phần còn lại.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2) ghi nhận ngày mở màn sôi động nhất kể từ đầu năm khi bốn phim Việt đồng loạt ra rạp. Tổng doanh thu phim chiếu Tết vượt mốc 48 tỷ đồng, trong đó Thỏ ơi của Trấn Thành chiếm hơn 60% thị phần, dẫn đến thế trận quen thuộc là Trấn Thành và phần còn lại.

Thỏ ơi dẫn đầu tuyệt đối với 29,08 tỷ đồng (274.842 vé/3.821 suất chiếu) chỉ sau một ngày (tính đến 21h30 Mùng 1 Tết, số liệu từ Box Office Vietnam). Phim 18+ của Trấn Thành tạo khoảng cách lớn với phần còn lại trên bảng xếp hạng. Với tỷ trọng xấp xỉ 60% tổng doanh thu các phim chiếu Tết, tác phẩm của Trấn Thành gần như ôm trọn phòng vé. Doanh số của Thỏ ơi đang ở mức 42 tỷ đồng (tính cả vé bán trước).

Tổng doanh thu ngày đầu của ba phim còn lại gồm Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở chỉ đạt khoảng 17,3 tỷ đồng, chỉ khoảng 40% mức thu của riêng Thỏ ơi.

Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang đứng thứ hai với 9,38 tỷ đồng (90.214 vé/1.651 suất chiếu), chiếm khoảng 19-20% thị phần. Với lần đầu đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính, Trường Giang có màn ra quân không tệ, nhưng khoảng cách hơn 19 tỷ đồng so với phim của Trấn Thành cho thấy cục diện chưa có dấu hiệu đảo chiều. Tổng doanh số tác phẩm của Trường Giang đang vào khoảng 13,3 tỷ đồng.

Thỏ ơi (ảnh trái, trên) đang dẫn đầu phòng vé, tạo thế cách biệt so với các tác phẩm còn lại.

Ở vị trí thứ ba, Báu vật trời cho của thu 4,51 tỷ đồng (40.259 vé/1.189 suất chiếu), chiếm khoảng 10% thị phần. Dù sở hữu dàn diễn viên “bảo chứng phòng vé” Tuấn Trần - Phương Anh Đào, tác phẩm vẫn khởi đầu ở mức trung bình, chưa tạo được cú bứt tốc trong ngày đầu. Phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn đang ở mức 5,9 tỷ đồng.

Mùi phở của Minh Beta xếp thứ tư với 3,41 tỷ đồng (33.405 vé/1.013 suất chiếu), tương đương khoảng 7% thị phần. Với đạo diễn lần đầu cầm trịch và câu chuyện đậm màu sắc văn hóa gia đình Bắc bộ gắn với món phở, bộ phim chọn hướng đi riêng nhưng đang chịu sức ép rõ rệt từ đối thủ dẫn đầu. Doanh số tác phẩm đang vào khoảng 6,1 tỷ đồng.

Bốn phim Việt chiếu Tết đã chiếm gần như toàn bộ thị phần Mùng 1 Tết. Các phim ngoại hoặc phim chiếu từ trước đó không còn khả năng cạnh tranh.

Ở nhóm còn lại, Tuyển thủ dế: Mùi vị chiến thắng thu 1,22 tỷ đồng, Thỏ gà du xuân: Đại náo địa đạo đạt 823 triệu đồng. Những cái tên từng “làm mưa làm gió” như Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, Tầm Tần Ký, Zootopia: Phi vụ động trời 2, Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do hay Avatar 3: Lửa và tro tàn đều chỉ còn vài chục đến vài trăm triệu đồng, với số suất chiếu bị thu hẹp mạnh.

Đáng chú ý nhất là Huyền tình Dạ Trạch - bộ phim Việt ra rạp trước Mùng 1 Tết với vai trò “nổ súng khai màn” - chỉ thu 2,64 triệu đồng trong Mùng 1 (28 vé/5 suất chiếu). Tổng doanh thu dừng ở mức khoảng 330 triệu đồng, gần như không có cơ hội trụ rạp trong bối cảnh suất chiếu bị dồn toàn lực cho các phim Tết. Đây được xem là trường hợp hụt hơi rõ rệt nhất ngay trước thềm cao điểm.

Khoảng cách giữa phim dẫn đầu và phần còn lại hình thành ngay trong ngày đầu. Tuy nhiên, lịch sử các mùa Tết cho thấy doanh thu ngày Mùng 1 chưa phải yếu tố quyết định tuyệt đối. Trả lời Tiền Phong, Thạc sĩ Trần Minh Ngân, Trường Đại học Văn Lang nhận định Mùng 2 và Mùng 3 mới là giai đoạn ngã ngũ phòng vé, cho thấy phim nào giữ được nhịp tăng trưởng, phim nào hụt hơi do hiệu ứng truyền miệng.

Hiện tại, thế trận vẫn nghiêng rõ về Trấn Thành. Sau bốn mùa Tết liên tiếp dẫn đầu phòng vé, đạo diễn tiếp tục tạo ưu thế lớn ngay ngày mở màn. Tuy vậy, khoảng cách còn có thể bị thu hẹp nếu các phim của Trường Giang, Lê Thanh Sơn hoặc Minh Beta tạo được hiệu ứng lan tỏa trong hai ngày kế tiếp.