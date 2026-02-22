Hơn 4.000 cử tri TPHCM tiến hành bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND từ 7 giờ mùng 10 Tết

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 ban hành kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn.

Theo đó, khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc phường Phước Thắng gồm Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân. Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451 đường 30/4).

Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc phường Phước Thắng gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM. Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp).

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xã Long Sơn gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Điểm bỏ phiếu trên bờ tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn).

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng (Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro). Điểm bỏ phiếu trên bờ tại khu vực sân bay Vũng Tàu, với khoảng 2.800 cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu đang thi công, làm việc trên các công trình biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển…

Ủy ban Bầu cử TPHCM yêu cầu việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ủy ban Bầu cử thành phố cũng yêu cầu các cấp bám sát kế hoạch về việc thực hiện khai mạc bầu cử và tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ. Cụ thể, thời gian thực hiện bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 giờ và diễn ra đến 19 giờ ngày 26/2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ).

Riêng khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng, việc bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 giờ ngày 26/2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ) đến 19 giờ ngày 14/3 để cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu của Vietsovpetro thực hiện quyền bầu cử trước khi làm nhiệm vụ công tác tại các công trình trên biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển…

Sau khi khai mạc và tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ tại các khu vực bỏ phiếu sớm số 1, 2 và 3, các tổ bầu cử triển khai các tàu cơ động đến các khu vực nhà giàn DK1, tàu trực, tàu làm nhiệm vụ trên biển để tiến hành bỏ phiếu trên biển. Thời gian dự kiến thực hiện bỏ phiếu trên biển từ ngày 26/2 đến ngày 14/3.

Trong trường hợp đặc biệt không thể mang kịp thùng phiếu vào đất liền trong ngày 15/3 thì được thực hiện kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện báo, điện thoại rồi nộp phiếu, thùng phiếu và kết quả bầu cử sau.

TPHCM thực hiện bàn giao hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Hạn cuối để tổ bầu cử gửi biên bản kết quả kiểm phiếu đến Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn hoàn thành chậm nhất ngày 18/3.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử TPHCM, cho phép 4 khu vực bỏ phiếu thuộc Ủy ban bầu cử các phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn được tổ chức bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đề nghị Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu nêu trên nhưng phải sau ngày thực tế Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trường hợp do các yếu tố khách quan (mưa bão...) không thể mang kịp hòm phiếu phụ đến phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm đã được ấn định, đề nghị thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ. Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và văn bản hướng dẫn.