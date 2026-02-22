Ấm lòng những căn nhà mới ở Gia Lai khi xuân về

TPO - Trong mái nhà ấm cúng, kiên cố vừa được bộ đội, công an và lực lượng khác xây dựng xong, các hộ dân chịu ảnh hưởng ở Gia Lai yên tâm sinh sống, làm ăn vào năm mới.

Năm nay 88 tuổi, đây là lần đầu tiên trong đời cụ Tô Thị Sửa (trú thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) thấy xúc động, bồi hồi đến vậy. Căn nhà mới khang trang được xây lên bằng tình cảm, mồ hôi của những người lính Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34).

“Hết mưa bão tôi trở về không thấy nhà đâu cả, khóc mãi. Bản thân già yếu, con bị câm điếc, cứ tưởng từ nay về sau già này phải chết trong túp lều nào đó chứ. Ai ngờ, nhờ các chiến sĩ bộ đội, mọi người mà tôi có căn nhà mới. Giờ biết lấy gì để cảm ơn các chiến sĩ đây”, bà Sửa rưng rưng.

Bà Sửa phấn khởi khi nhận căn nhà mới khang trang.

Bà kể, bản thân khi thấy có trong danh sách được xây nhà mới nhưng chưa tin, nghĩ rằng biết bao giờ mới có được nhà mới mà ở. Vậy mà chưa đầy 20 ngày, ngôi nhà rộng 55m², rồi còn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), có gác chống lũ đã hoàn thành, tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng.

Có căn nhà mới, bà Sửa phấn khởi, vui tươi cả ngày như trẻ lại mấy tuổi. Bà nói: “Đây là cái Tết vui nhất của tôi. Đã có nhà mới rồi mọi người còn tới cho quà nữa. Sau bao năm tháng nhọc nhằn, nhờ các chiến sĩ bộ đội tôi đã có được một mái nhà vững chãi, đủ đầy yêu thương”.

Sau những tháng ngày gượng dậy, diện mạo làng chài đã mọc lên nhiều ngôi nhà mới ở làng chài Hải Minh (khu phố 9, phường Quy Nhơn) từ những đổ nát. Dọc làng, cây cối bật lên những chồi non xanh biếc.

Căn nhà mới vững chắc để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống.

Ông Trần Văn Tiên – Trưởng khu phố 9, làng chài Hải Minh chia sẻ, toàn khu hiện có 453 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt gần bờ và nuôi tôm, cá lồng bè.

Đợt bão lũ tháng 11/2025 khiến nhiều nhà dân bị sập, hư hỏng nặng, đời sống đảo lộn. Đến thời điểm này, các căn nhà sập đã được xây dựng lại, nhà hư hỏng cơ bản sửa chữa xong, sinh hoạt của người dân dần ổn định. Tết năm nay, dù vừa trải qua mất mát, bà con đều có mái nhà vững chãi để đón xuân, yên tâm tính chuyện làm ăn lâu dài.

Những ngày này, ngôi nhà của bà Hoàng Thị Đạo (60 tuổi, trú làng chài Hải Minh, khu phố 9, phường Quy Nhơn) rộn ràng. Ngoài việc cúng gia tiên, bà Đạo cẩn thận lo toan từng món ăn để cúng biển, gửi gắm ước mong một năm ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang, người người mạnh khỏe.

“Mình gói bánh để cúng nữa, thuyền đi hướng nào thì cúng hướng đó. Gia đình ăn Tết sớm để các con tôi đi biển. Tết như vậy là được rồi", bà Đạo chia sẻ.