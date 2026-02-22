Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân.

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), TP Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026 tại 126 xã, phường và nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc. Hoạt động được triển khai trang trọng, thiết thực, gắn với mục tiêu phát triển hệ thống cây xanh, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ phát động Tết trồng cây cấp Thành phố được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), kết nối trực tuyến tới ba điểm cầu gồm: Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tại xã Đoài Phương; trụ sở Công an phường Hà Đông và khu đất quy hoạch Trường THPT ở thôn Phúc Lộc, xã Đông Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo tại điểm cầu chính ở Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh).

Phát biểu chỉ đạo và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân. Tết trồng đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Tết trồng cây đã trở thành “phong tục” đẹp mỗi độ xuân về ở mọi miền đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai.

Tổng Bí thư lưu ý, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại. Vì vậy, trồng cây vẫn phải tiếp tục với qui mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng. Mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ và bền bỉ lâu dài; phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham gia trồng cây

Tổng Bí thư nêu rõ, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn môi trường; xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn được lá phổi xanh cho nhân dân.

Nhấn mạnh, Lễ phát động càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất; tuyệt đối không tổ chức phát động phô trương, hình thức, lãng phí, với tinh thần “trồng cây nào, sống tốt cây đó.”

Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây phải đi đôi với quy hoạch, gắn liền với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết chống tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và nhân dân.

Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân. Các cấp ủy, chính quyền phải coi việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô; kiên quyết không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững; phấn đấu để Hà Nội thực sự là “Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố.”

Để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác; là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau; khẳng định trồng cây hôm nay là gieo mầm hạnh phúc cho tương lai, góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải ròng và ứng phó với biến đổi khí hậu.