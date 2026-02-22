Cụ bà 95 tuổi nghẹn ngào về nơi yên nghỉ của 13 liệt sĩ ở Truông Bồn

TPO - Giữa dòng người về dâng hương tri ân ngày Tết, cụ Tùy (95 tuổi) nghẹn ngào khi nghe kể về sự hy sinh của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong ở “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Những ngày đầu Xuân, dòng người từ khắp nơi lại tìm về Khu di tích quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Giữa tiết trời se lạnh, từng đoàn người nối dài trong không gian trang nghiêm, thành kính cúi đầu trước anh linh những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cụ Tùy (áo dài đỏ) lần đầu tiên về thăm khu di tích quốc gia Truông Bồn.

Trong chiến tranh, Truông Bồn là huyết mạch giao thông để vận chuyển quân lương, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1964 đến 1968, không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn 18.936 quả bom các loại và hàng nghìn quả tên lửa, rốc-két, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến.

1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh, tiêu biểu là sự hy sinh của 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 vào rạng sáng 31/10/1968. Sự hy sinh của các anh, các chị ở tuổi mười tám, đôi mươi đã trở thành biểu tượng bất tử về lòng quả cảm và tinh thần cống hiến.

Cụ Tùy nghẹn ngào dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Truông Bồn.

Những ngày Tết Bính Ngọ, nhiều gia đình kết hợp du xuân với hành hương về “địa chỉ đỏ” giàu truyền thống cách mạng Truông Bồn. Trên tay họ là những bó hoa tươi, nén nhang thơm và cả tấm lòng tri ân sâu sắc gửi đến 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 đã anh dũng hy sinh tại cung đường lửa năm xưa.

Trong dòng người hành hương, hình ảnh cụ Tùy (95 tuổi, Hà Nội) khiến nhiều người xúc động. Được con cháu dìu đi chậm rãi, cụ dừng lại rất lâu trước khu mộ chung, tay run run thắp nén hương. Mái tóc bạc trắng nổi bật giữa dòng người tạo nên một khoảnh khắc lặng sâu giữa không gian linh thiêng. “Tôi nghe kể về Truông Bồn nhiều lắm, nhưng đến giờ mới có dịp vào tận nơi. 95 tuổi rồi, không biết còn đi được bao nhiêu chuyến nữa nên tôi bảo con cháu đưa đi cho thỏa lòng”, cụ Tùy chia sẻ.

Bên ngôi mộ chung, du khách nghe kể chuyện về 13 liệt sĩ TNXP.

Theo người thân đi cùng, gia đình đã ấp ủ chuyến đi này từ lâu. Dù tuổi cao, nhưng cụ Tùy vẫn rất minh mẫn. Cụ mong muốn được một trực tiếp thắp hương cho các liệt sĩ. “Đầu năm được về đây dâng nén nhang, tôi mãn nguyện rồi”, cụ nói, ánh mắt ánh lên niềm thanh thản.

Không chỉ cụ Tùy, nhiều cựu chiến binh tóc đã bạc trắng cũng lặng lẽ đứng thật lâu trước bia tưởng niệm đồng đội. Bên cạnh đó là những bạn trẻ, học sinh, sinh viên chăm chú lắng nghe thuyết minh về lịch sử Truông Bồn. Mỗi câu chuyện được kể lại như tiếp thêm sự thấu hiểu và tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc.

Dịp Tết Bính Ngọ, nhiều gia đình hành hương về "tọa độ lửa" Truông Bồn.

Ngoài khu tưởng niệm, du khách còn tham quan nhà trưng bày với nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý về một thời khói lửa. Những bức ảnh đen trắng, kỷ vật còn lưu giữ giúp người xem hình dung rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần quả cảm của thế hệ đi trước.

Ông Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách tăng mạnh so với ngày thường, ước tính có hơn 20.000 lượt khách về thăm, dâng hương. Công tác đón tiếp, hướng dẫn và đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường để phục vụ người dân chu đáo, trang nghiêm.

Không gian trưng bày ngoài trời của Khu di tích quốc gia Truông Bồn được mở rộng và nâng cấp với nhiều phương tiện, vũ khí, xe, pháo, máy bay, tên lửa...

Hôm nay, Truông Bồn đã thay da đổi thịt. Con đường năm xưa giờ rộng rãi, thông suốt; vùng đất từng oằn mình trong bom đạn nay xanh màu cây trái. Thế nhưng ký ức về sự hy sinh vẫn còn đó, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Tết là dịp sum vầy, cũng là thời điểm để mỗi người hướng về cội nguồn. Dòng người vẫn đều đặn đổ về Truông Bồn, không chỉ để cầu mong bình an mà còn để lắng lòng, tri ân.