Tàu du lịch ở Cát Bà bốc cháy giữa trưa, 32 người được giải cứu kịp thời

TPO - Bộ đội Biên phòng Cát Bà (Hải Phòng) phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời giải cứu 32 người vào bờ an toàn sau khi xảy ra sự cố cháy hầm máy.

Đồn Biên phòng Cát Bà (TP Hải Phòng) cho biết, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu du lịch vào trưa 21/2 (mùng 5 Tết) khi tàu này đang neo đậu tại bến phà Gia Luận, thuộc Đặc khu Cát Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động xuồng máy BP01-10-19 ra hiện trường cứu nạn và chữa cháy. Đồng thời, huy động các phương tiện đang hoạt động trên địa bàn phối hợp ứng cứu.

Theo thông tin ban đầu, tàu gặp sự cố mang số hiệu HP-5765 (SEA CORAL) thuộc Công ty TNHH Sealife Group (trụ sở phường Lê Chân) do ông Nguyễn Văn Tưởng làm thuyền trưởng.

chay-tau.jpg
Lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa dưới hầm máy tàu du lịch.

Thời điểm trên, tàu du lịch đang neo đậu tại bến Gia Luận (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) đón khách đi tham quan vịnh thì bất ngờ gặp sự cố cháy dưới hầm máy. Trên tàu đó có 32 người, gồm 7 thuyền viên, 10 nhân viên tàu và 15 khách nước ngoài. Thuyền viên trên tàu ngay lập tức phát cảnh báo, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Đồn Biên phòng Cát Bà phối hợp với Trung tâm 114 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hải Phòng và Quảng Ninh triển khai lực lượng cứu nạn, chữa cháy.

Lực lượng liên ngành đã giải cứu 15 khách du lịch và 17 thuyền viên, nhân viên trên tàu vào bờ an toàn. Đồng thời khống chế hoàn toàn ngọn lửa sau đó.

Nguyễn Hoàn
