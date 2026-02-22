Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cục CSGT: Dự kiến đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TPHCM để nhường cho xe vào thành phố

Thanh Hà
TPO - Cục CSGT cho biết, đơn vị dự kiến đóng chiều đường ra khỏi TP Hà Nội và TP HCM để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc trong ngày hôm nay (22/2).

o-to.jpg
Lưu lượng phương tiện tăng cao trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều 21/2.

Theo Cục CSGT lưu lượng phương tiện trở lại TP Hà Nội và TP HCM trên các tuyến cao tốc đạt 566.516 (~44,42%) lượt. Tuy nhiên, dự kiến còn khoảng 708.828 (~55,57%) lượt phương tiện sẽ tiếp tục di chuyển vào 2 thành phố trong ngày 22/2.

Do đó, đơn vị dự kiến tổ chức giao thông phân làn đường theo hướng tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về TP Hà Nội và TP HCM.

Cụ thể, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, nguy cơ ùn tắc kéo dài sẽ tiến hành tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện vào thành phố.

Trong đó, tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hoá; tuyến TP HCM - Long Thành – Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ TP HCM đi Long Thành; tuyến TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TP HCM đi Trung Lương.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.

Thanh Hà
