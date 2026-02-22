Ô tô nối đuôi bò trên quốc lộ qua miền Trung

TPO - "Tôi đi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mất hơn 7 tiếng đồng hồ. Đoạn thoáng nhất cũng chỉ chạy được 50km/h, còn lại phải chạy từ từ, nhích từng chút một rất mệt mỏi", anh Lê Chung (36 tuổi, thành phố Đà Nẵng) cho hay.