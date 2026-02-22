Ô tô nối đuôi bò trên quốc lộ qua miền Trung

TPO - "Tôi đi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mất hơn 7 tiếng đồng hồ. Đoạn thoáng nhất cũng chỉ chạy được 50km/h, còn lại phải chạy từ từ, nhích từng chút một rất mệt mỏi", anh Lê Chung (36 tuổi, thành phố Đà Nẵng) cho hay.
Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị nhiều đoạn xe ô tô chen chúc. Hàng dài cả trăm xe nối nhau cùng nhích từng chút một.
Xe cộ nườm nượp cả hai chiều.
Hầm Hải Vân cũng nườm nượp xe.
Tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (thành phố Đà Nẵng) tối mồng 5 Tết. Đoàn xe cả trăm chiếc nối dài nhích từng chút một.