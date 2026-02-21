Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm người dân trong khu tái định cư bị ảnh hưởng mưa bão

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chia sẻ với những mất mát của người dân đang sinh sống trong khu tái định cư thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngày 21/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, động viên các hộ dân tại khu tái định cư thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Dự án khu tái định cư thôn An Quang Đông có tổng diện tích 2,4ha, phục vụ tái định cư tập trung cho 24 hộ, trong đó có 8 hộ nhà bị sập hoàn toàn trong đợt bão số 13.

​Tại khu tái định cư, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra chất lượng công trình; ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm và đón Tết của người dân trong những ngôi nhà mới. ​

442.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra chất lượng căn hộ trong khu tái định cư.

Chia sẻ với những mất mát mà người dân phải gánh chịu khi cơn bão số 13 đi qua, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, trong bối cảnh người dân mất nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi hoàn toàn, “Chiến dịch Quang Trung” là cách làm mới, đúng đắn, kịp thời và đầy ý nghĩa; thể hiện nỗ lực của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn thời gian tới, các hộ dân tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, sớm ổn định cuộc sống, tập trung lao động, sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục hỗ trợ sinh kế, kỹ thuật canh tác và chuyển đổi nghề để người dân an cư lạc nghiệp bền vững trên mảnh đất mới.

156.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ niềm vui với các hộ dân.

Cùng ngày (21/2), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 1 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Qua nghe báo cáo của chủ đầu tư và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương tinh thần lao động của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, bảo đảm thi công liên tục, không bị gián đoạn.

916.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao quà cho các đơn vị thi công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất...

Trương Định
#Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng #tái định cư #bão số 13 #Gia Lai #cao tốc Quy Nhơn - Pleiku #Đề Gi

