Hàng vạn người đổ về quê hương anh hùng áo vải, sống lại hào khí Ngọc Hồi - Đống Đa

TPO - Hàng năm, bắt đầu từ mùng 4 Tết Âm lịch người dân và du khách cả nước lại náo nức du xuân, trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để tưởng nhớ tới công lao lẫy lừng của các thủ lĩnh phong trào Tây Sơn, đặc biệt là người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ - Hồ Quốc Dũng.

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn năm 1771 là sự kiện tiêu biểu của nhân dân bị áp bức, đã thực hiện được sứ mệnh thống nhất đất nước. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất đi tới thắng lợi cuối cùng, thiết lập nên một chính quyền mới, tiến bộ hơn.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời, là chiến thắng được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của phong trào nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc.

Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, hơn hai thế kỷ trôi qua, hào khí Tây Sơn - Quang Trung vẫn còn nguyên giá trị thời đại, tiếp thêm niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên cho các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dâng hương.

Nhằm lưu giữ những giá trị lịch sử Nhà Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang trưng bày hàng nghìn tư liệu, hiện vật thời Tây Sơn quý hiếm tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo (phường An Khê) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Các di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo và Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt cũng được tỉnh quan tâm, đầu tư tu bổ, tôn tạo; qua đó góp phần đưa Quần thể di tích nhà Tây Sơn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, thu hút du khách gần xa khi về quê hương. Đồng thời tôn vinh sự nghiệp vẻ vang của triều đại Tây Sơn và công tích của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ...

Hòa trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hiếu (78 tuổi, xã Tây Sơn) xúc động chia sẻ năm nào bà cũng về dự lễ kỷ niệm. “Năm nào lễ hội cũng được tổ chức trang trọng, bà con phấn khởi lắm. Ai cũng mong cầu một năm mới bình an, thịnh vượng”, bà nói.

Người dân, du khách thành kính dâng hương tưởng nhớ ba anh em nhà Tây Sơn.