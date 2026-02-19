Chủ tịch Hà Nội kiểm tra lễ hội Chùa Hương

Sáng 19/2, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - cùng đoàn công tác của Thành phố đã tới thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Hương Sơn và ban chỉ đạo, ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn, cùng đông đảo du khách, phật tử về tham dự lễ hội.

Ông Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội.

Ông Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội của địa phương, đặc biệt ghi nhận sự quyết tâm và nỗ lực trong việc giải tỏa, sắp xếp lại các khu dịch vụ, trả lại không gian cho di tích, tạo môi trường văn minh, thuận lợi cho du khách.

Chủ tịch Hà Nội cũng biểu dương những đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, như hạn chế xuồng máy, miễn phí gửi phương tiện, quy hoạch lại khu dịch vụ và ưu tiên nâng cao trải nghiệm của du khách. Những giải pháp này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc xây dựng lễ hội theo đúng mục tiêu đã đề ra là an toàn, thân thiện, chất lượng.

Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại các khu bán hàng tại di tích.

Dự báo số lượng du khách tăng mạnh trong thời gian tới, chủ tịch Hà Nội yêu cầu các lực lượng duy trì ứng trực thường xuyên, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn đường thủy; kịp thời hỗ trợ du khách và xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, ông Thắng cũng đề nghị địa phương nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tuyến tham quan mới, từng bước đưa du lịch Hương Sơn trở thành điểm đến có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Các lực lượng tham gia tổ chức, các hộ kinh doanh và nhân dân xã Hương Sơn phát huy hơn nữa tinh thần chủ động trong công tác tổ chức, hài hòa, văn minh lịch sự khi ứng xử, tiếp đón du khách, phật tử.

Trước đó, chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại các khu dịch vụ, các tổ, trạm phục vụ lễ hội, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Tại các khu dịch vụ mới được sắp xếp, chủ tịch UBND thành phố đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ kinh doanh và ghi nhận sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với chủ trương sắp xếp lại không gian lễ hội.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định việc tổ chức, quy hoạch lại các khu dịch vụ không chỉ góp phần bảo vệ cảnh quan di tích mà còn tạo môi trường kinh doanh bền vững, thu hút nhiều du khách hơn, từ đó mang lại lợi ích lâu dài cho người dân địa phương.