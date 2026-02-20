Du khách chen chân ở đền thờ nổi tiếng Hà Tĩnh

TPO - Dịp đầu năm, đông đảo người dân và du khách thập phương nườm nượp đổ về đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu ở phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh để dâng hương và chiêm bái.

Từ sáng sớm, khuôn viên đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu ở phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đã đông đúc người dân cùng khách thập phương đến dâng hương và chiêm bái.

Dòng người chen nhau vào dâng lễ.

Theo ghi nhận, sau khi viết sớ, từng tốp người nối nhau vào chính điện thắp nén hương đầu năm. Nhiều gia đình mang theo lễ vật giản dị, thành kính khấn nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi. Khu vực sân đền, lối vào và bãi gửi xe luôn trong tình trạng đông đúc.

Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu còn được người dân quen gọi là đền Bà Hải. Nhiều năm qua, đền trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng ven biển Hà Tĩnh, thu hút đông đảo người dân trong tỉnh cùng du khách từ tỉnh Quảng Bình, Nghệ An về dâng hương và chiêm bái.

Theo sử sách, bà Nguyễn Thị Bích Châu quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Bà là con gái đầu của đại thần Nguyễn Tướng Công. Năm 1373, bà được vua Trần Duệ Tông tuyển làm cung nhân gọi là ái phi Bích Châu, lấy hiệu là Phù Dung.

Từng tốp người vào dâng hương.

Lúc nhà Trần suy vong, Quý phi Bích Châu đã soạn thảo “Kê minh thập sách” với đường lối quân sự, chính trị, văn hóa thiết thực, trọng yếu, phù hợp với giai đoạn lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đến năm 1377, bà hộ giá nhà vua đem quân đánh Chiêm Thành nhưng không may bị trúng độc và mất vào ngày 12 tháng 2.

Sau đó, linh cữu Quý phi Bích Châu được đưa về Thăng Long theo đường biển. Tuy nhiên, khi đến cửa biển xã Kỳ Ninh cũ (nay là phường Hải Ninh) thì gặp mưa to gió lớn, không thể đi tiếp được, nên vua Trần Phế Đế (người kế vị vua Trần Duệ Tông vừa mất) xuống chiếu cho quan quân an táng linh cữu của bà tại đây và lập miếu để nhân dân thờ phụng, hương khói.

Người dân cùng du khách từ khắp nơi về đền chiêm bái.

Vừa ghi xong tấu sớ, chị Nguyễn Thị Hoài (trú xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng thu xếp về đền thờ Bà Hải dâng hương đầu xuân. "Tôi nhờ các thầy viết sớ cầu bình an, mong một năm mới thuận lợi, con cái mạnh khỏe và công việc hanh thông. Đầu năm đến đền đã thành thói quen của gia đình nhiều năm nay", chị Hoài cho hay.

Lãnh đạo UBND phường Hải Ninh cho biết dịp Tết và sau Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về đền tăng cao so với ngày thường. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn du khách được tăng cường nhằm giữ gìn nét văn minh nơi thờ tự.