Xin lộc đầu năm ở ngôi chùa view biển nổi tiếng nhất Thanh Hóa

TPO - Những ngày đầu năm mới, rất đông người dân và du khách tìm về Thanh Hóa tham quan, cầu an tại chùa Bụt - ngôi chùa nổi tiếng với vị trí “tựa sơn hướng hải”, view biển tuyệt đẹp để tham quan vãn cảnh, cầu an