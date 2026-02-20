Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Xin lộc đầu năm ở ngôi chùa view biển nổi tiếng nhất Thanh Hóa

Hoài Văn

TPO - Những ngày đầu năm mới, rất đông người dân và du khách tìm về Thanh Hóa tham quan, cầu an tại chùa Bụt - ngôi chùa nổi tiếng với vị trí “tựa sơn hướng hải”, view biển tuyệt đẹp để tham quan vãn cảnh, cầu an

tp-tham-quan-chua-but-6.jpg
Những ngày đầu xuân, dòng người đổ về chiêm bái﻿, vãn cảnh chùa Bụt (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.
tp-du-khach-tham-quan-ngoi-chua-view-bien-o-thanh-hoa.jpg
tp-du-khach-tham-quan-chua-but-thanh-hoa.jpg
tp-du-khach-tham-quan-ngoi-chua-view-bien.jpg
Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc Phật giáo Việt Nam truyền thống, là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân địa phương, đồng thời là một trong những địa chỉ tham quan hút khách tại vùng biển Hải Tiến.
tp-chua-but.jpg
Chùa Bụt﻿ là điểm đến hút khách.
tp-tham-quan-chua-but-10.jpg
tp-tham-quan-chua-but-9.jpg
tp-tham-quan-chua-but-2.jpg
Điểm đặc biệt tạo nên sức hấp dẫn riêng của chùa là vị trí nằm ngay cửa biển, sát bãi đá Hòn Bò - một trong những bãi đá tự nhiên đẹp và còn giữ được nét hoang sơ của biển Hải Tiến. Từ khuôn viên chùa, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển rộng, cảm nhận không khí trong lành và khung cảnh giao hòa giữa trời, nước và đá.
tp-du-khach-tham-quan-chua-but-th-7.jpg
tp-tham-quan-chua-but-13.jpg
tp-di-le-chua-but.jpg
tp-tham-quan-chua-but-11.jpg
Du khách đến chiêm bái, xin lộc đầu năm
tp-tham-quan-chua-but-5.jpg
tp-tham-quan-chua-but-1.jpg
tp-du-khach-tham-quan-chua-but-ngay-dau-nam-moi.jpg
tp-tham-quan-chua-but-th-3.jpg
Nhiều gia đình kết hợp du xuân, lễ Phật và tham quan thắng cảnh biển.
tp-tham-quan-chua-but-12.jpg
tp-tham-quan-chua-but-8.jpg
tp-tham-quan-chua-but-7.jpg
Một điểm nhấn đặc biệt tại chùa là bộ xương cá voi được ngư dân địa phương tôn kính gọi là “Cá Ông”, vị thần linh thiêng che chở cho ngư dân mỗi chuyến vươn khơi. Sự hiện diện của bộ xương Cá Ông không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện mối gắn bó lâu đời giữa cộng đồng cư dân vùng biển với đại dương và tín ngưỡng thờ cúng truyền thống.
Hoài Văn
#Chùa Bụt #Thanh Hóa #du lịch biển #nghệ thuật tâm linh #Hải Tiến #đón xuân #năm mới #Tết Nguyên đán

