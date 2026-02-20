Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Thác Dray Nur ở Đắk Lắk - kiệt tác hùng vĩ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nằm giữa tâm điểm của vùng đất đỏ bazan, thác Dray Nur tại Đắk Lắk không chỉ là kiệt tác thiên nhiên mà còn là nơi lưu giữ những huyền thoại tình yêu bất tử của đồng bào Ê Đê.

Tọa lạc tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, thác Dray Nur hiện lên như bức tranh thủy mặc vừa thơ mộng, vừa dữ dội mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất này. Là một trong ba nguồn nước quan trọng trên dòng sông Sêrêpôk huyền thoại cùng với thác Gia Long và Dray Sáp, Dray Nur góp phần tạo nên chuỗi kỳ quan sông nước độc nhất vô nhị tại Tây Nguyên.

tp-c_img-2008.jpg
Thác Dray Nur nhìn từ trên cao.

Trong ngôn ngữ của người Ê Đê, Dray Nur mang ý nghĩa là "thác cái" hay còn gọi là "thác vợ". Tên gọi ấy không đơn thuần là sự định danh địa lý, mà còn là hiện thân của một câu chuyện tình buồn đầy trắc trở, được người dân bản địa truyền tai nhau qua bao thế hệ. Chính vì thế, vẻ đẹp của thác không chỉ nằm ở những dải nước trắng xóa đổ xuống từ vách đá dựng đứng, mà còn ẩn chứa chiều sâu văn hóa và tâm linh sâu sắc.

Đối với người dân nơi đây, Dray Nur là niềm tự hào kiêu hãnh. Mỗi dịp lễ, Tết, thác lại trở thành điểm hẹn lý tưởng để du khách tìm về, để đắm mình trong không gian kỳ vĩ và lắng nghe những thanh âm vang vọng từ ngàn xưa.

tp-c_img-2008.jpg
tp-c_img-2016.jpg
tp-c_img-2015.jpg
Trong ngôn ngữ của người Ê Đê, Dray Nur mang ý nghĩa là "thác cái" hay còn gọi là "thác vợ". Ảnh: D.T.
tp-c_img-2013.jpg
tp-c_img-2017.jpg
tp-c_img-2012.jpg
tp-c_img-2010.jpg
tp-c_img-2009.jpg
tp-c_img-2007.jpg
Mỗi dịp lễ, Tết, thác lại trở thành điểm hẹn lý tưởng để du khách tìm về. Ảnh: D.T.
Hồ Nam
#Thác đẹp #Dray nu #Hùng vỹ #Kiệt tác #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục