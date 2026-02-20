Thác Dray Nur ở Đắk Lắk - kiệt tác hùng vĩ giữa đại ngàn Tây Nguyên

TPO - Nằm giữa tâm điểm của vùng đất đỏ bazan, thác Dray Nur tại Đắk Lắk không chỉ là kiệt tác thiên nhiên mà còn là nơi lưu giữ những huyền thoại tình yêu bất tử của đồng bào Ê Đê.

Tọa lạc tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, thác Dray Nur hiện lên như bức tranh thủy mặc vừa thơ mộng, vừa dữ dội mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất này. Là một trong ba nguồn nước quan trọng trên dòng sông Sêrêpôk huyền thoại cùng với thác Gia Long và Dray Sáp, Dray Nur góp phần tạo nên chuỗi kỳ quan sông nước độc nhất vô nhị tại Tây Nguyên.

Thác Dray Nur nhìn từ trên cao.

Trong ngôn ngữ của người Ê Đê, Dray Nur mang ý nghĩa là "thác cái" hay còn gọi là "thác vợ". Tên gọi ấy không đơn thuần là sự định danh địa lý, mà còn là hiện thân của một câu chuyện tình buồn đầy trắc trở, được người dân bản địa truyền tai nhau qua bao thế hệ. Chính vì thế, vẻ đẹp của thác không chỉ nằm ở những dải nước trắng xóa đổ xuống từ vách đá dựng đứng, mà còn ẩn chứa chiều sâu văn hóa và tâm linh sâu sắc.

Đối với người dân nơi đây, Dray Nur là niềm tự hào kiêu hãnh. Mỗi dịp lễ, Tết, thác lại trở thành điểm hẹn lý tưởng để du khách tìm về, để đắm mình trong không gian kỳ vĩ và lắng nghe những thanh âm vang vọng từ ngàn xưa.

