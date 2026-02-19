Cầu an dưới tượng Phật cao nhất Việt Nam

TPO - Sở hữu chiều cao 125 m, tượng Phật Quan Âm trên đỉnh núi Thiên Mã (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) là tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á. Trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về đây dâng hương, lễ Phật, cầu bình an và xin lộc đầu xuân, tạo nên không khí trang nghiêm mà rộn ràng giữa đất trời xứ Quảng.

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, chùa Minh Đức nằm trong quần thể Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) trở thành điểm hội tụ tâm linh của hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Khu văn hóa tâm linh trên đỉnh núi Thiên Mã, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Núi Thiên Mã có độ cao 75 m so với mực nước biển, thuộc quần thể “Tam thiên” với 3 ngọn núi nổi tiếng linh thiêng của Quảng Ngãi nơi hạ lưu sông Trà Khúc hướng ra biển Đông. Đó là Thiên Ấn, Thiên Bút và Thiên Mã.

Khu văn hóa Thiên Mã với chùa Minh Đức tọa lạc trên đỉnh Thiên Mã, được Hòa thượng Thích Tâm Vị khởi xướng xây dựng từ đầu năm 2020 với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 trở thành điểm nhấn tâm linh và du lịch của Quảng Ngãi. Riêng chánh điện của chùa Minh Đức đã có diện tích tới gần 12.000 m2 và chiều cao 51 m được xem là trung tâm của toàn bộ quần thể khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo đặc sắc.

Điểm nhấn thu hút của ngôi chùa là tượng Phật Quan Âm cao 125 m, uy nghi vươn mình giữa trời mây. Đây không chỉ là tượng Phật cao nhất Việt Nam mà còn được xem là tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á. Khi hoàn thiện, công trình này ghi tên vào danh sách những đại tượng cao nhất thế giới, trở thành biểu tượng tâm linh và kiến trúc ấn tượng của vùng đất xứ Quảng.

Tượng Phật Quan Âm cao 125 m được xem là tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á. Ảnh: Anh Vũ.

Từ sáng sớm, dòng người du xuân đổ về chùa Minh Đức nối dài từ bãi gửi xe đến chánh điện. Trong không khí ngày đầu năm, ai nấy đều thành kính, tham quan, chiêm bái, dâng hương và gửi gắm những ước nguyện bình an, may mắn, hanh thông cho gia đình.

Du xuân cùng gia đình trong những ngày đầu năm, anh Nguyễn Hoàng Phúc (Việt kiều Mỹ) cho biết thật sự ấn tượng với quy mô rộng lớn và kiến trúc bề thế của ngôi chùa tại quê nhà Quảng Ngãi. “Dịp đầu năm, không khí ở đây vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, dòng người đông nhưng vẫn yên tĩnh. Giữa không khí này, tôi cảm nhận rõ sự thiêng liêng, niềm hân hoan và vẻ đẹp của ngày Tết quê hương”, anh Phúc chia sẻ.

Về Việt Nam Tết này, anh Nguyễn Hoàng Phúc cùng gia đình du xuân trên đỉnh Thiên Mã. Ảnh: Anh Vũ

Khuôn viên và các sảnh chùa luôn chật kín người dân, du khách. Dòng người dâng hương, thành tâm cầu bình an, may mắn và tài lộc cho năm mới. Bên cạnh việc dâng hương, cầu bình an cho năm mới, nhiều người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Giữa không gian rộng lớn, kiến trúc bề thế giữa núi trời khoáng đạt, từng nhóm bạn, gia đình rộn ràng chụp ảnh lưu niệm, lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong hành trình du xuân đầu năm.

Dịp đầu xuân, nơi đây còn trở thành điểm hẹn lý tưởng để nhiều gia đình và các bạn trẻ lưu giữ những bộ ảnh Tết thanh lịch, duyên dáng bên tà áo dài truyền thống. Giữa không gian rộng mở, kiến trúc uy nghi và sắc xuân rộn ràng, từng bước chân thướt tha, từng nụ cười rạng rỡ làm lưu giữ khoảnh khắc giao hòa giữa nét đẹp hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống.

Anh Trần Kim Ban cùng những người bạn lưu giữ kỷ niệm thanh xuân trên đỉnh ngọn núi thiêng Thiên Mã. Ảnh: Anh Vũ

Dòng người dâng hương bên trong chánh điện, ai nấy đều thành tâm gửi gắm những ước nguyện về sức khỏe, bình an và một năm mới nhiều điều tốt đẹp. Tục lệ đi lễ chùa đầu năm không chỉ là sự tiếp nối nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người tìm về sự an yên trong tâm hồn, tạm gác lại những bộn bề của năm cũ và thành kính gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự hanh thông.