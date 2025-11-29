Bắt gặp hình ảnh ‘con bướm vũ trụ’ tuyệt đẹp

TPO - Một kính thiên văn ở Chile đã chụp được hình ảnh một “con bướm vũ trụ” hùng vĩ và duyên dáng.

Hình ảnh tinh vân trông như con bướm được kính thiên văn chụp. (Ảnh: AP)

Phòng thí nghiệm NoirLab thuộc Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF) công bố bức ảnh này hôm 27/11.

Bức ảnh được kính thiên văn Gemini South chụp từ tháng trước, cho thấy hình ảnh tinh vân hình con bướm hiện lên duyên dáng, nằm ở nơi cách Trái đất từ 2.500 - 3.800 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Yết. Một năm ánh sáng tương đương 6 nghìn tỷ dặm.

Ở trung tâm của tinh vân lưỡng cực này là một sao lùn trắng đã trút bỏ lớp khí bên ngoài từ rất lâu.

Lượng khí đó tạo thành “đôi cánh” giống con bướm đang xòe cánh, và nhiệt lượng của nó khiến phần khí này phát sáng.

Theo Science Alert, các ngôi sao vốn là vật thể cường độ cao, và sự ra đời của chúng cũng vậy. Chúng hình thành từ các điểm đông đặc giữa các đám mây phân tử, khi khí và bụi sụp đổ, quay tròn dưới lực hấp dẫn của chính các ngôi sao mới sinh.

Điều này sẽ tạo thành một "xoáy nước" dữ dội, nơi vật chất xung quanh được hút vào đĩa bồi tụ của tiền sao, giúp ngôi sao có đủ vật liệu để lớn dần. Khi tiền sao lớn lên, nó bắt đầu tạo ra gió sao mạnh và vật chất rơi vào tiền sao bắt đầu tương tác với từ trường của chính nó, thổi vào không gian những tia plasma cực mạnh, chính là cơ chế tạo ra cánh bướm ma quái giữa vũ trụ.