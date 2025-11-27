Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Hàn Quốc phóng vệ tinh lớn nhất, bước vào cuộc đua với các cường quốc vũ trụ

Bình Giang

TPO - Rạng sáng nay, Hàn Quốc phóng vệ tinh lớn nhất từ trước đến nay của nước này bằng tên lửa vũ trụ nội địa.

Tên lửa Nuri 3 tầng cất cánh từ cảng vũ trụ trên hòn đảo ngoài khơi thuộc huyện Goheung phía tây nam. Đây là lần phóng thứ 4 trong số 6 lần phóng dự kiến ​​đến năm 2027.

Các quan chức Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KOSA) cho biết, tên lửa đã đưa 1 vệ tinh khoa học nặng 516 kg và 12 vệ tinh siêu nhỏ lên quỹ đạo, nơi cách Trái Đất khoảng 600 km.

Vệ tinh chính đã liên lạc thành công với trạm mặt đất của Hàn Quốc ở Nam cực khoảng 40 phút sau khi được phóng lúc 1:55 sáng (giờ địa phương), cho thấy nó đang hoạt động bình thường. 12 vệ tinh siêu nhỏ sẽ liên lạc với các trạm mặt đất theo lịch trình liên lạc của từng thiết bị.

Khoảnh khắc tên lửa rời bệ phóng. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Khoa học Kyunghoon Bae tuyên bố vụ phóng thành công và khẳng định điều này chứng minh Hàn Quốc đã sở hữu năng lực phóng và vận chuyển vũ trụ độc lập.

Ông gọi đây là "bước ngoặt" cho ngành công nghiệp vũ trụ của đất nước, vì là lần đầu tiên một công ty tư nhân - Hanwha Aerospace - lắp ráp tên lửa dựa trên công nghệ do Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc chuyển giao.

"Dựa trên thành công ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kiên định theo đuổi việc phát triển các phương tiện phóng thế hệ tiếp theo, thám hiểm Mặt Trăng và các sứ mệnh không gian sâu", Bộ trưởng Bae phát biểu.

Vệ tinh chính được trang bị camera phát sáng tầm rộng để quan sát hoạt động cực quang và các hệ thống riêng để đo plasma và từ trường, cũng như để kiểm tra hiệu suất của các thí nghiệm sự sống trong không gian.

Hàng chục vệ tinh khối lập phương nhỏ hơn do các nhóm nghiên cứu tại trường đại học và viện nghiên cứu phát triển, được trang bị các hệ thống GPS để nghiên cứu khí quyển Trái đất, camera hồng ngoại để theo dõi nhựa trong đại dương và các hệ thống để thử nghiệm pin mặt trời hoặc thiết bị liên lạc.

Các đợt phóng tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2026 và 2027, theo lộ trình của kế hoạch kéo dài nhiều năm nhằm thúc đẩy công nghệ và ngành công nghiệp vũ trụ của quốc gia, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các cường quốc vũ trụ hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Nuri là tên lửa 3 tầng được trang bị 5 động cơ loại 75 tấn ở tầng 1 và tầng 2, và 1 động cơ loại 7 tấn ở tầng 3, giúp đưa tải trọng lên độ cao mong muốn.

Đây là tên lửa đẩy vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc được chế tạo chủ yếu bằng công nghệ trong nước, một thành tựu lớn của nước này sau thời gian dài phải dựa vào các quốc gia khác để phóng vệ tinh.

Trung tâm Vũ trụ Naro có lần phóng thành công đầu tiên vào năm 2013, với tên lửa 2 tầng được chế tạo theo công nghệ Nga. Tên lửa đã đạt được độ cao mong muốn trong lần thử nghiệm đầu tiên năm 2009 nhưng không triển khai được vệ tinh, sau đó phát nổ ngay sau khi cất cánh trong lần thử nghiệm thứ 2 vào năm 2010.

Bình Giang
AP
#Hàn Quốc #Hàn Quốc phóng vệ tinh #Vệ tinh #Chạy đua vũ trụ

Xem thêm

Cùng chuyên mục