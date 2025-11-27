Hàn Quốc phóng vệ tinh lớn nhất, bước vào cuộc đua với các cường quốc vũ trụ

TPO - Rạng sáng nay, Hàn Quốc phóng vệ tinh lớn nhất từ trước đến nay của nước này bằng tên lửa vũ trụ nội địa.

Tên lửa Nuri 3 tầng cất cánh từ cảng vũ trụ trên hòn đảo ngoài khơi thuộc huyện Goheung phía tây nam. Đây là lần phóng thứ 4 trong số 6 lần phóng dự kiến ​​đến năm 2027.

Các quan chức Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KOSA) cho biết, tên lửa đã đưa 1 vệ tinh khoa học nặng 516 kg và 12 vệ tinh siêu nhỏ lên quỹ đạo, nơi cách Trái Đất khoảng 600 km.

Vệ tinh chính đã liên lạc thành công với trạm mặt đất của Hàn Quốc ở Nam cực khoảng 40 phút sau khi được phóng lúc 1:55 sáng (giờ địa phương), cho thấy nó đang hoạt động bình thường. 12 vệ tinh siêu nhỏ sẽ liên lạc với các trạm mặt đất theo lịch trình liên lạc của từng thiết bị.

Khoảnh khắc tên lửa rời bệ phóng. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Khoa học Kyunghoon Bae tuyên bố vụ phóng thành công và khẳng định điều này chứng minh Hàn Quốc đã sở hữu năng lực phóng và vận chuyển vũ trụ độc lập.

Ông gọi đây là "bước ngoặt" cho ngành công nghiệp vũ trụ của đất nước, vì là lần đầu tiên một công ty tư nhân - Hanwha Aerospace - lắp ráp tên lửa dựa trên công nghệ do Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc chuyển giao.

"Dựa trên thành công ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kiên định theo đuổi việc phát triển các phương tiện phóng thế hệ tiếp theo, thám hiểm Mặt Trăng và các sứ mệnh không gian sâu", Bộ trưởng Bae phát biểu.

Vệ tinh chính được trang bị camera phát sáng tầm rộng để quan sát hoạt động cực quang và các hệ thống riêng để đo plasma và từ trường, cũng như để kiểm tra hiệu suất của các thí nghiệm sự sống trong không gian.

Hàng chục vệ tinh khối lập phương nhỏ hơn do các nhóm nghiên cứu tại trường đại học và viện nghiên cứu phát triển, được trang bị các hệ thống GPS để nghiên cứu khí quyển Trái đất, camera hồng ngoại để theo dõi nhựa trong đại dương và các hệ thống để thử nghiệm pin mặt trời hoặc thiết bị liên lạc.

Các đợt phóng tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2026 và 2027, theo lộ trình của kế hoạch kéo dài nhiều năm nhằm thúc đẩy công nghệ và ngành công nghiệp vũ trụ của quốc gia, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các cường quốc vũ trụ hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Nuri là tên lửa 3 tầng được trang bị 5 động cơ loại 75 tấn ở tầng 1 và tầng 2, và 1 động cơ loại 7 tấn ở tầng 3, giúp đưa tải trọng lên độ cao mong muốn.

Đây là tên lửa đẩy vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc được chế tạo chủ yếu bằng công nghệ trong nước, một thành tựu lớn của nước này sau thời gian dài phải dựa vào các quốc gia khác để phóng vệ tinh.

Trung tâm Vũ trụ Naro có lần phóng thành công đầu tiên vào năm 2013, với tên lửa 2 tầng được chế tạo theo công nghệ Nga. Tên lửa đã đạt được độ cao mong muốn trong lần thử nghiệm đầu tiên năm 2009 nhưng không triển khai được vệ tinh, sau đó phát nổ ngay sau khi cất cánh trong lần thử nghiệm thứ 2 vào năm 2010.