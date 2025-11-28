Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ 'chiến hạm ma' trị giá 17 tỉ USD hơn 300 năm trước

Hơn 300 năm trước, "chiến hạm ma" San José đã chìm xuống biển Caribe khi đang chở nặng vàng, bạc và ngọc lục bảo.

Theo CNN, Colombia thông báo đã trục vớt thành công những hiện vật đầu tiên từ "chiến hạm ma" San José, một tàu chiến Tây Ban Nha bị Hải quân Hoàng gia Anh đánh chìm ở vùng biển Caribe hơn 300 năm trước.

Vào thời điểm bị chìm, tàu San José đang chở một lượng lớn vàng, bạc và ngọc lục bảo từ các thuộc địa ở Mỹ Latin trở về cho vua Tây Ban Nha. Tổng giá trị của kho báu dưới nước này ước tính lên đến 17 tỉ USD.

Một phần xác &quot;chiến hạm ma&quot; San José - Ảnh: BBC
Một phần xác "chiến hạm ma" San José - Ảnh: BBC

Những hiện vật đầu tiên được Colombia trục vớt từ "chiến hạm ma" bao gồm các đồng tiền bằng vàng và đồng, cũng như một khẩu pháo.

Chính phủ Colombia cho biết việc tìm thấy kho báu là một phần của một dự án nghiên cứu lớn hơn, với hy vọng đem lại các manh mối về tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của châu Âu vào đầu thế kỷ 18.

Các khẩu pháo của chiến hạm cổ đại nằm vương vãi dưới đáy biển (ảnh trái) và một số hiện vật vừa được trục vớt - Ảnh: BỘ VĂN HÓA COLOMBIA
Các khẩu pháo của chiến hạm cổ đại nằm vương vãi dưới đáy biển (ảnh trái) và một số hiện vật vừa được trục vớt - Ảnh: BỘ VĂN HÓA COLOMBIA

Bộ trưởng Văn hóa Colombia Yannai Kadamani Fonrodona mô tả hoạt động phục hồi này là một "sự kiện lịch sử" chứng minh năng lực bảo vệ di sản văn hóa dưới nước của đất nước.

Các hiện vật được thu hồi bằng robot dưới nước, sẽ được phục hồi tại phòng thí nghiệm và phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Tuy nhiên, chiến hạm ma này cũng đang là trung tâm của một cuộc tranh chấp pháp lý gay gắt giữa chính phủ Colombia và một công ty cứu hộ hàng hải có trụ sở tại Mỹ tên là Sea Search-Armada (SSA).

Colombia khẳng định rằng họ đã phát hiện ra tàu San José vào năm 2015 với sự giúp đỡ của các nhà khoa học quốc tế, nhưng SSA (trước đây là Glocca Morra) tuyên bố đã tìm thấy xác tàu đắm vào đầu những năm 1980 và đã khởi kiện tại Tòa án Trọng tài thường trực, tuyên bố họ có quyền được hưởng khoảng 10 tỉ USD kho báu.

Người Lao động
