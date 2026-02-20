Lễ hội Chùa Hương 2026: Hoàn tiền vé cho khách

TPO - Để đảm bảo quyền lợi cho du khách và nhân dân, BTC lễ hội Chùa Hương đã ban hành thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20/2 đến 00h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 cho biết thực hiện chủ trương của UBND TP. Hà Nội và Công văn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc mở cửa miễn phí tham quan các di tích do Thành phố quản lý từ ngày 20/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã triển khai miễn phí vé thắng cảnh cho du khách và phật tử theo đúng quy định.

Bắt đầu từ sáng 20/2, du khách thập phương và phật tử khi về với Lễ hội Du lịch Chùa Hương không phải mua vé thắng cảnh, chỉ cần mua vé xuồng đò để tham quan, hành hương trong khu di tích.

Chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của quần thể Hương Sơn, đồng thời góp phần kích cầu du lịch đầu xuân, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội thân thiện, mến khách.

Lễ hội Chùa Hương 2026.

Để đảm bảo quyền lợi cho du khách và nhân dân, BTC đã ban hành thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20/2 đến 00h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến, tại 3 địa điểm: Bến đò Sao Sa, điểm bán vé Ban quản lý điều hành đường đền Trình, Trạm kiểm soát vé zíc zắc.

Ngay trong sáng 20/2, ban tổ chức đã triển khai các lực lượng in ấn và phát hành vé xuồng đò riêng (không bao gồm phí thắng cảnh) với mức giá 110.000 đồng/người. Việc tách riêng vé đò và miễn phí vé thắng cảnh được đông đảo du khách đồng tình, ủng hộ. Nhiều du khách bày tỏ sự hài lòng trước chủ trương nhân văn, tạo điều kiện cho người dân đi lễ đầu năm.

Cùng với miễn phí vé thắng cảnh, năm nay ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi ô tô các loại tại bến xe do ban tổ chức quản lý. Đây là điểm mới quan trọng, góp phần giảm chi phí cho du khách, đồng thời nâng cao hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện.

Ngay trong sáng mùng 4 Tết, hàng nghìn lượt phương tiện của du khách đã đổ về khu vực lễ hội. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phương án phân luồng khoa học, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài như những năm trước đã không xảy ra.

Các lực lượng đã chủ động xây dựng phương án dự phòng, bố trí phương tiện vào các bến đỗ theo quy hoạch. Khi các bến chính kín chỗ, lực lượng chức năng kịp thời phân bổ phương tiện ra các vị trí xung quanh, bảo đảm không ảnh hưởng đến lưu thông chung trên các trục đường chính.

Cùng với lực lượng công an ứng trực thường xuyên, tại tất cả vị trí ngã ba, ngã tư đều có lực lượng của của BTC và các đơn vị phối hợp phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển và đậu đỗ đúng quy định. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã giúp giao thông khu vực diễn ra trật tự, an toàn dù lượng xe tăng đột biến.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách từ bãi đỗ xe vào khu vực bến Yến, ban tổ chức bố trí xe điện hoạt động liên tục. Các xe được điều tiết hợp lý, vừa đón khách tại các bến, vừa phân bổ du khách đến các cửa kiểm soát vé tại bến Yến, tránh tình trạng quá tải cục bộ tại một số cửa trong khi các cửa khác còn thưa khách.

Tại các bãi đỗ xe, ban tổ chức cũng bố trí các quầy bán vé thắng cảnh và vé xuồng đò nhằm giảm tải cho khu vực bến Yến. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của du khách, đồng thời hạn chế tình trạng tập trung đông người tại một điểm.