Văn hóa

Google News

Biển người đổ về chùa Phật Tích chiêm bái tượng Phật nghìn năm tuổi

Nguyễn Thắng

TPO - Biển người ken đặc, dòng người chen chân từng bước lên chùa Phật Tích (xã Phật Tích, Bắc Ninh) những ngày đầu xuân. Hàng vạn du khách thập phương đổ về chiêm bái, cầu an, khiến lối lên núi gần như không còn khoảng trống.

Biển ngườ﻿i﻿ đổ về chùa Phật Tích chiêm bái tượng Phật nghìn năm tuổi. Video: Nguyễn Thắng.
p1.jpg
Lễ hội chùa Phật Tích diễn ra từ ngày mùng 3-5 tháng Giêng. Ngay từ chân đồi lên chùa đã nườm nượp dòng người.
tp-p4.jpg
tp-p3.jpg
tp-p2.jpg
Càng lên chính điện chùa Phật Tích, dòng người càng đông và chen chân từng bước một.
tp-p7.jpg
tp-p9.jpg
tp-p8.jpg
Bên trong chính điện chùa không còn chỗ trống.
tp-8.jpg
tp-6.jpg
tp-7.jpg
Pho tượng A Di Đà tại chùa Phật Tích được tạc bằng đá xanh nguyên khối vào năm 1057, là bảo vật quốc gia và tượng Phật đá cổ nhất Việt Nam.
tp-p6.jpg
tp-p5.jpg
Chùa Phật Tích còn một bảo vật quốc gia khác, đó là bộ tượng 10 linh thú có từ thời Lý. 10 bức tượng này gồm 5 cặp ngựa, tê giác, trâu, voi, sư tử, được xếp đối xứng nhau phía trước hành lang tòa Tam Bảo.
tp-p11.jpg
Chùa Phật Tích﻿ được Thủ tướng công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2014.
tp-p13.jpg
tp-p12.jpg
Dòng người đổ đến chùa Phật Tích đầu năm mới.
Nguyễn Thắng
