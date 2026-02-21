Biển người đổ về chùa Phật Tích chiêm bái tượng Phật nghìn năm tuổi

TPO - Biển người ken đặc, dòng người chen chân từng bước lên chùa Phật Tích (xã Phật Tích, Bắc Ninh) những ngày đầu xuân. Hàng vạn du khách thập phương đổ về chiêm bái, cầu an, khiến lối lên núi gần như không còn khoảng trống.