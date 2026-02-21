Biển người đổ về chùa Phật Tích chiêm bái tượng Phật nghìn năm tuổi

TPO - Biển người ken đặc, dòng người chen chân từng bước lên chùa Phật Tích (xã Phật Tích, Bắc Ninh) những ngày đầu xuân. Hàng vạn du khách thập phương đổ về chiêm bái, cầu an, khiến lối lên núi gần như không còn khoảng trống.
Càng lên chính điện chùa Phật Tích, dòng người càng đông và chen chân từng bước một.
Bên trong chính điện chùa không còn chỗ trống.
Pho tượng A Di Đà tại chùa Phật Tích được tạc bằng đá xanh nguyên khối vào năm 1057, là bảo vật quốc gia và tượng Phật đá cổ nhất Việt Nam.
Chùa Phật Tích còn một bảo vật quốc gia khác, đó là bộ tượng 10 linh thú có từ thời Lý. 10 bức tượng này gồm 5 cặp ngựa, tê giác, trâu, voi, sư tử, được xếp đối xứng nhau phía trước hành lang tòa Tam Bảo.