Mở đầu năm mới bằng thói quen đọc

TPO - Dịp Tết nguyên đán, người dân đã đổ về các không gian đường sách ở TPHCM để tham quan, chụp ảnh và chọn mua sách, mở đầu năm mới bằng thói quen đọc và khám phá tri thức.

Ngày 20/2 (Mùng 4 Tết), tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn, TPHCM), người dân TPHCM và du khách thong thả dạo bước tham quan, lựa chọn sách.

Nhộn nhịp người dân TPHCM và du khách đến đọc sách, lựa chọn sách trong những ngày đầu năm mới.

Với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 quy tụ hơn 80 hoạt động văn hóa nghệ thuật như biểu diễn, triển lãm chuyên đề, workshop và trải nghiệm tương tác... cho nhiều lứa tuổi.

Lần đầu lễ hội được triển khai đồng bộ tại ba địa điểm là tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) tạo nên không gian văn hóa đọc rộng lớn phục vụ người dân du xuân.

Theo ban tổ chức, sự kiện gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 hoạt động trải nghiệm cùng 15 chương trình đặc trưng tổ chức Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức. Nội dung không chỉ giới thiệu sách mà còn mở rộng sang nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là không gian Văn hóa Hồ Chí Minh chủ đề Rừng tre kể chuyện, sử dụng hình ảnh tre Việt Nam xuyên suốt, kết hợp trưng bày tư liệu lịch sử, sách và công nghệ trình chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, linh vật Bính Ngọ vươn mình được thiết kế 3D với hình tượng ngựa phi mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, tượng trưng cho ý chí kiên cường và tinh thần hành động trong năm mới thu hút nhiều gia đình đến check-in, chụp ảnh.

Cùng gia đình tham quan Đường sách Tết, chị Nguyễn Thị Bình An (ngụ phường Tân Định) cho biết không khí lễ hội vui tươi, ấm cúng, các con chị đặc biệt thích khu sách thiếu nhi và hoạt động trải nghiệm. Theo chị An, năm nay thay vì lì xì mừng tuổi, gia đình chị chọn cách lì xì sách cho các con. “Các con có thể chọn nhiều cuốn sách yêu thích, bổ ích. Tôi muốn các cháu hiểu Tết không chỉ là đi chơi hay nhận lì xì, mà còn là dịp bắt đầu năm mới bằng việc đọc sách, học thêm điều hay” - chị An nói.

Trẻ em được phụ huynh khuyến khích đọc sách.

Còn chị Thuỳ Dương (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ đầu năm đến đường sách là hoạt động ý nghĩa, vừa dạo xuân vừa chọn những cuốn sách hay để “khai xuân tri thức”, mong một năm mới mở mang hiểu biết.

Lễ hội Đường sách đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp xuân về của nhiều gia đình ở TPHCM. Đa số phụ huynh cho biết muốn duy trì thói quen chọn sách đầu năm cho cả gia đình như một cách gieo mầm văn hóa đọc cho con nhỏ.

Những ngày đầu năm, ngoài đường hoa và các điểm vui chơi giải trí, lễ hội đường sách trở thành điểm đến thu hút đông đảo gia đình và bạn trẻ. Nhiều quầy sách giảm giá liên tục tấp nập độc giả tìm mua ấn phẩm yêu thích.

Lễ hội Đường sách kéo dài đến hết Mùng 6 Tết, mang đến cho người dân và du khách một không gian du xuân kết hợp văn hóa đọc giàu ý nghĩa trong những ngày đầu năm.