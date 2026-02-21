3 bố con tắm biển mùng 5 Tết, hai người bị sóng cuốn mất tích

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chiều mùng 5 Tết, trong lúc tắm biển tại biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), 3 bố con đến từ Đắk Lắk không may gặp nạn, 2 người bị sóng cuốn mất tích, 1 cháu bé được cứu sống.

Chiều 21/2 (tức mùng 5 Tết), ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, khiến 3 người trong cùng một gia đình gặp nạn, trong đó 2 người đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, trước quán Bích Trâm (thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê).

Ba nạn nhân được xác định gồm: anh T.N.T. (38 tuổi) và hai con là cháu T.N.K.N. (13 tuổi) và cháu T.N.G.P. (10 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

1eab23a5ba9834c66d89.jpg
Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã kịp thời cứu vớt cháu lớn là T. N.K.N. và đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Hiện sức khỏe cháu đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi điều trị

Riêng anh T.N.T. và cháu T.N.G.P. bị sóng cuốn mất tích.

Hiện lực lượng Công an xã Tịnh Khê đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Nguyễn Ngọc
