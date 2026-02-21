Tiếp tục trưng bày 2 đại cảnh linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ thêm một tháng

TPO - Hai đại cảnh linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được giữ lại thêm một tháng, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp tục tham quan, chụp ảnh.

Theo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - đơn vị tổ chức, sau khi chính thức khép lại vào 21 giờ ngày mùng 6 Tết (22/2), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ hoàn tất việc thu dọn, trả lại mặt bằng khu trung tâm. Tuy nhiên, hai đại cảnh linh vật ngựa vẫn tiếp tục được giữ lại phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 22/3.

Đây là hai cụm linh vật tại cổng chính trước trụ sở UBND TPHCM và khu vực cuối tuyến.

Người dân và du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Uyên Phương

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ bố trí linh vật ngựa cao khoảng 11 m (bao gồm cả bệ), nổi bật với tông màu vàng chủ đạo tại cổng chính. Phần thân tượng cao 7 m, rộng 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, được chế tác từ mút xốp. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng bay về trời, tích hợp hệ thống motor giúp đầu và chân chuyển động, tạo hiệu ứng chào đón.

Ở cuối tuyến, đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” tái hiện hình ảnh chín ngựa trong không gian ánh sáng như đang phi nước đại. Ba ngựa trung tâm được tạo hình nguyên khối, tượng trưng cho TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thể hiện tinh thần hội tụ, gắn kết và hướng đến tương lai sau sáp nhập.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc ngày 28 Tết (15/2) với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Không gian được chia thành ba chương, gồm “Xuân hội nhập”, “Cội nguồn gấm hoa” và “Tương lai vững bước”, tái hiện hành trình phát triển và tầm vóc mới của TPHCM.

Sự kiện năm nay sử dụng hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, nhiều đại cảnh thân thiện môi trường. Lần đầu tiên, đường hoa triển khai hai phiên bản trải nghiệm ngày và đêm. Ban ngày tôn vinh sắc hoa rực rỡ, ban đêm trở thành lễ hội ánh sáng với công nghệ mapping trình chiếu lên linh vật, kết hợp âm thanh, chuyển động cơ học và hiệu ứng thị giác. Công nghệ thực tế tăng cường (AR) tích hợp trên nền tảng TikTok cho phép du khách tương tác với các đại cảnh bằng điện thoại cá nhân.

Năm nay đánh dấu lần thứ 23, sự kiện đường hoa Tết được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm TPHCM, tiếp tục khẳng định vị thế là hoạt động văn hóa đặc trưng, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi độ xuân về.