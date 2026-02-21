Chiều mùng 5 Tết, nhiều tuyến đường về TPHCM kẹt cứng phương tiện

TPO - Chiều muộn 21/2 (mùng 5 Tết), người dân từ các tỉnh đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ kéo dài, các tuyến cao tốc hướng về thành phố trở nên quá tải. Để ứng phó với áp lực giao thông cực lớn, lực lượng chức năng liên tục điều tiết, đóng - mở linh hoạt các lối vào cao tốc và điều hướng dòng phương tiện ra quốc lộ 1 nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài trên cao tốc.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến gần 18 giờ cùng ngày, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Long Thành - Đồng Nai về TPHCM), dòng phương tiện di chuyển chậm, nhiều xe chỉ nhích từng mét từ khu vực cầu Long Thành tới trạm thu phí Long Phước và nút giao Vành đai 2.

Dòng phương tiện ùn tắc kéo dài trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Ngọc Lâm.

Anh Ngọc Lâm (ngụ TPHCM) cho biết: “Đoạn cao tốc từ Long Thành tới nút giao Vành đai 2 hướng về TPHCM xảy ra ùn ứ kéo dài. Tôi mất khoảng 2 giờ mà vẫn chưa qua được đoạn này".

Kẹt xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành (đoạn qua cầu Long Thành hướng về TPHCM). Ảnh: Ngọc Lâm

Không chỉ cao tốc TPHCM - Long Thành, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp), một trong những cửa ngõ chính từ miền Tây Nam Bộ về TPHCM – lưu lượng phương tiện tăng mạnh ngay từ đầu giờ chiều khiến nhiều đoạn bị ùn ứ cục bộ. Để tránh ùn tắc kéo dài, cơ quan chức năng chủ động phân luồng ngay từ các điểm vào, tạm thời giới hạn số xe lên cao tốc và điều hướng một phần sang quốc lộ 1 để “giảm tải” cho cao tốc.

Tình trạng tương tự cũng được các tài xế chia sẻ trên một số tuyến cao tốc nối từ miền Trung về TPHCM như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Một số tài xế cho biết lưu lượng xe đông khiến việc di chuyển chậm, đôi lúc phải dừng lại hoặc chuyển sang quốc lộ 1 khi lực lượng chức năng tạm đóng một số lối vào cao tốc.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trọng Thịnh (ngụ TPHCM) cho biết: “Đến hơn 18h, một số đoạn cao tốc từ Phan Thiết đến Long Thành bị đóng, nên dòng xe đổ về quốc lộ 1 rất đông, nhiều chỗ đông nghẹt".

Kẹt xe kéo dài sau khi một số lối lên xuống cao tốc tuyến Phan Thiết - Dầu Giây bị đóng. Ảnh: Trọng Thịnh

Theo dự báo, tình hình ùn tắc tại các cao tốc có khả năng kéo dài đến đêm nay khi lượng lớn phương tiện tiếp tục đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.

Nút giao An Phú - cửa ngõ phía Đông TPHCM bất ngờ thông thoáng

Trái với cảnh ùn tắc ở đoạn cao tốc phía Long Thành, đoạn đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trên địa phận TPHCM từ nút giao Đỗ Xuân Hợp đến khu vực nút giao An Phú (cửa ngõ phía Đông) vào cuối giờ chiều 21/2 lại khá thông thoáng, phương tiện di chuyển nhẹ nhàng, không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng như nhiều tài xế lo ngại.

Khu vực nút giao thông An Phú - cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng bất ngờ vào chiều mùng 5 Tết.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực này cho thấy xe cộ đi lại ổn định, tốc độ di chuyển được duy trì tốt kể cả vào khung giờ cao điểm chiều mùng 5 Tết. Việc giao thông thông suốt ở khu vực An Phú được coi là điểm “gỡ nút” đáng kể so với những đoạn ùn ứ trước đó trên cao tốc.

Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trên địa bàn TPHCM thông thoáng.

Dòng xe xếp hàng di chuyển trên cao tốc TPHCM - Long Thành hướng về TPHCM.

Tài xế Nguyễn Minh Quốc (quê Đồng Nai), đang di chuyển từ hướng Đồng Nai vào TPHCM, chia sẻ: “Đoạn từ Đỗ Xuân Hợp về An Phú rất thông thoáng, xe cộ đi nhanh hơn. Trái ngược hẳn với đoạn ngoài kia”.