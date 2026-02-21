Tài xế khách 42 chỗ không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn bị phạt 80 triệu đồng

TPO - Sáng 21/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang hoàn tất thủ tục xử lý một tài xế điều khiển xe khách 42 chỗ khi không có giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 16 giờ ngày 20/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, lực lượng thuộc Trạm CSGT Đakrông đã đón dừng, kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 36B-016.xx, loại 42 chỗ đang lưu thông qua địa bàn.

Tài xế và chiếc xe khách vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là P.B.T. (SN 1983), trú tại xã Trường Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế T. không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Đáng chú ý, kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế này vi phạm ở mức 0,092 mg/lít khí thở.

Trạm CSGT Đakrông đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện khác thay thế, đảm bảo 41 hành khách tiếp tục hành trình vào TPHCM an toàn.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, với hai lỗi vi phạm gồm điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn, tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện trên 80 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là đối với xe chở khách đông người, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng nếu không được kiểm soát kịp thời.