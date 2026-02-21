Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Camera AI phát hiện 22 tài xế vượt đèn đỏ tại một nút giao thông ngày mùng 4 Tết

Thanh Hà
TPO - Tại một nút giao thông ở Hà Nội, camera AI phát hiện 22 trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ, và 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trong ngày mùng 4 Tết.

Ảnh minh họa.

Ngày 21/2, Cục CSGT cho biết, từ 12h ngày 19/2 đến 12h ngày 20/2, camera AI tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai ghi nhận có 20.319 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 72 km/h; phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 7 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 22 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp vi phạm này đã được thông báo tới tài xế và chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, từ 14-20/2, lực lượng CSGT đã xử lý 1.808 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 7,8 tỷ đồng; tạm giữ 1.261 phương tiện; tước GPLX 29 trường hợp; trừ điểm GPLX 312 trường hợp.

Kết quả xử lý các hành vi vi phạm trọng tâm như: vi phạm nồng độ cồn 1.215 trường hợp; vi phạm tốc độ 14 trường hợp; vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng 10 trường hợp.

Cũng trong thời gian trên, xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 8 người bị thương (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025 giảm 12 vụ, giảm 9 người chết, giảm 6 người bị thương).

Thanh Hà
#Vi phạm giao thông #Xử phạt qua camera AI #Vượt đèn đỏ #Không đội mũ bảo hiểm #Camera ghi nhận vi phạm #Hà Nội

