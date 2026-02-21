Bến xe Hà Nội phục vụ hơn 200.000 hành khách, gấp 4 ngày thường

TPO - Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội vừa thông tin nhanh về sản lượng khách phục vụ dịp cao điểm Tết tại 3 bến xe lớn là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Trong đó, từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, 3 bến xe đã phục vụ trên 20 vạn khách.

Trong thời gian cao điểm Tết từ 7/2 đến 19/2 (tức từ 20 tháng Chạp, đến mùng 3 Tết Bính Ngọ) 3 bến xe Hà Nội Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đã phục vụ được 204.881 lượt hành khách ra bến bắt xe đi về các tỉnh thành trong cả nước.

Trong đó, ngày bắt đầu cao điểm Tết - ngày 7/2 (tức 20 tháng Chạp) tại bến xe Giáp Bát ghi nhận có 5.211 hành khách, tăng 149% so với ngày thường. Bến xe Mỹ Đình có 11.576 hành khách, tăng 268% so với ngày thường. Bến xe Gia Lâm có 1.941 hành khách, tăng 183% so với ngày thường.

Xe khách hoạt động tại bến xe Giáp Bát.

Cá biệt, trong ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp), tại bến xe Giáp Bát lượng khách đạt 15.805 người, tăng 453% (hơn gấp 4 lần) so với ngày thường, bến xe Mỹ Đình đạt 13.881 hành khách, tăng 322% so với ngày thường, bến xe Gia Lâm 2.623 hành khách, tăng 248% so với ngày thường.

Với những ngày trong và sau Tết, ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết) tại bến xe Giáp Bát có 2.305 hành khách, tăng 66% so với ngày thường, bến xe Mỹ Đình có 4.670 hành khách, tăng 108% so với ngày thường, bến xe Gia Lâm có 982 hành khách, tăng 93% so với ngày thường.

Để không xảy ra ùn ứ, hành khách không bắt được xe về các tỉnh thành đón Tết, dịp cao điểm Tết Bính Ngọ tính đến mùng 3 Tết, bến xe đã huy động đến 1.061 xe tăng cường cho cả ba bến. Trong đó bến Giáp Bát đã sử dụng 504 xe, bến Mỹ Đình đã sử dụng 505 xe, bến xe Gia Lâm đã sử dụng 6 xe…