Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bến xe Hà Nội phục vụ hơn 200.000 hành khách, gấp 4 ngày thường

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội vừa thông tin nhanh về sản lượng khách phục vụ dịp cao điểm Tết tại 3 bến xe lớn là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Trong đó, từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, 3 bến xe đã phục vụ trên 20 vạn khách.

Trong thời gian cao điểm Tết từ 7/2 đến 19/2 (tức từ 20 tháng Chạp, đến mùng 3 Tết Bính Ngọ) 3 bến xe Hà Nội Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đã phục vụ được 204.881 lượt hành khách ra bến bắt xe đi về các tỉnh thành trong cả nước.

Trong đó, ngày bắt đầu cao điểm Tết - ngày 7/2 (tức 20 tháng Chạp) tại bến xe Giáp Bát ghi nhận có 5.211 hành khách, tăng 149% so với ngày thường. Bến xe Mỹ Đình có 11.576 hành khách, tăng 268% so với ngày thường. Bến xe Gia Lâm có 1.941 hành khách, tăng 183% so với ngày thường.

764a.jpg
Xe khách hoạt động tại bến xe Giáp Bát.

Cá biệt, trong ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp), tại bến xe Giáp Bát lượng khách đạt 15.805 người, tăng 453% (hơn gấp 4 lần) so với ngày thường, bến xe Mỹ Đình đạt 13.881 hành khách, tăng 322% so với ngày thường, bến xe Gia Lâm 2.623 hành khách, tăng 248% so với ngày thường.

Với những ngày trong và sau Tết, ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết) tại bến xe Giáp Bát có 2.305 hành khách, tăng 66% so với ngày thường, bến xe Mỹ Đình có 4.670 hành khách, tăng 108% so với ngày thường, bến xe Gia Lâm có 982 hành khách, tăng 93% so với ngày thường.

Để không xảy ra ùn ứ, hành khách không bắt được xe về các tỉnh thành đón Tết, dịp cao điểm Tết Bính Ngọ tính đến mùng 3 Tết, bến xe đã huy động đến 1.061 xe tăng cường cho cả ba bến. Trong đó bến Giáp Bát đã sử dụng 504 xe, bến Mỹ Đình đã sử dụng 505 xe, bến xe Gia Lâm đã sử dụng 6 xe…

Trọng Đảng
#bến xe #giao thông #bến xe giáp bát #bến xe mỹ đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục