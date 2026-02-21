Kết quả quan trọng từ chuyến dự khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza của Tổng Bí thư

TPO - Thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, Việt Nam đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông; thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các trưởng đoàn dự phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về việc Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Mỹ.

Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa và kết quả của chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.

Hoạt động đối ngoại rất quan trọng này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển mà Đại hội XIV của Đảng đề ra. Đó là đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Đúng như tinh thần của bài viết mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”, thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, chúng ta đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và bảo đảm các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một nhà nước Palestine ở Trung Đông. Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Nhân dịp tham dự cuộc họp, Tổng Bí thư đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Palestine; khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình.

Chính vì vậy, báo chí quốc tế và nước sở tại đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình về Gaza và việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tham dự cuộc họp lần này.

Dư luận đánh giá, sự tham gia của Việt Nam thể hiện mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới, tôn trọng vị thế và khả năng đóng góp của Việt Nam.

Trong các trao đổi dịp này, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo đảm ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột.

Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư đã trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước, bao gồm lãnh đạo các nước Trung Đông và các quốc gia khác tham dự cuộc họp.

Với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ - Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Mỹ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng gặp gỡ người đồng cấp Mỹ để bàn những nội dung hợp tác hiệu quả và thực chất.

Tại những cuộc gặp đó, Tổng Bí thư và các thành viên trong đoàn đã thông tin về tình hình Việt Nam, kết quả của quá trình đổi mới trong 40 năm qua, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045. Tổng Bí thư cũng chia sẻ các phương hướng phát triển của và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có Mỹ theo hướng phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại mà chúng ta sớm triển khai ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, tiếp nối chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào và Campuchia. Sắp tới sẽ có những hoạt động đối ngoại rất quan trọng của chúng ta với các nước láng giềng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: TTXVN

Xin Bộ trưởng cho biết những phương hướng triển khai kết quả đạt được trong chuyến đi?

Trong thời gian tới, chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với ba hướng lớn.

Một là, ổn định tình hình ở Dải Gaza và bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Thứ hai, triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza, trước tiên là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân, khôi phục cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau trên Dải Gaza.

Thứ ba, xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza. Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể để xác định những lĩnh vực mà chúng ta có thể tham gia, như cách chúng ta đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Quân đội và Công an của chúng ta có thể tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; lực lượng Công an có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Dải Gaza hoặc đào tạo lực lượng cảnh sát ở Dải Gaza.

Chúng ta cũng có thể tham gia các hoạt động nhân đạo và hoạt động tái thiết. Đây là lĩnh vực chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm vì đã trải qua nhiều năm chiến tranh và đã có nhiều kinh nghiệm về xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng ta cũng sẽ đóng góp vào nỗ lực của các đối tác quốc tế khác, đặc biệt là các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các nước trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường hòa bình ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza, nhất là bảo đảm cho các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình.

Cảm ơn Bộ trưởng.