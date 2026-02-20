Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza

Tổng thống Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 19/2 (theo giờ địa phương), nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng.

Tham dự cuộc họp, có nguyên thủ và lãnh đạo của hơn 50 quốc gia, là các nước thành viên sáng lập và quan sát viên của Hội đồng Hòa bình.

tbt-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza là cơ chế phối hợp với Liên Hợp Quốc nhằm điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định khu vực.

Các diễn giả trình bày các trụ cột cho giai đoạn chuyển tiếp tại Dải Gaza, trong đó có khôi phục an ninh bằng lực lượng cảnh sát dân sự, phục hồi kinh tế, cứu trợ bền vững và khôi phục các dịch vụ công cơ bản.

Bên cạnh kế hoạch ổn định an ninh, Hội nghị đồng thời nghe giới thiệu về các kế hoạch tái thiết Dải Gaza, trong đó có việc dọn dẹp đổ nát, xây 400.000 căn nhà, phát triển các khu khách sạn, thiết lập mạng 5G, hệ thống logistics và xây dựng các khu kinh tế mở.

Tại Hội nghị, 9 quốc gia đã cam kết đóng góp 7 tỷ USD hỗ trợ người dân ở Dải Gaza. Hoa Kỳ cam kết đóng góp 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình.

Ngân hàng Thế giới cũng công bố thành lập Quỹ Tái thiết và Phát triển Gaza tại Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ quản lý đóng góp của các nhà tài trợ, huy động tài trợ từ các chính phủ cũng như khu vực tư nhân.

Tổng thống Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn.

tbt-2.jpg
Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza nhằm đóng góp vào việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy một tiến trình chính trị đáng tin cậy nhằm hướng tới một nền hoà bình lâu dài và bền vững tại khu vực Trung Đông.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp và xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng các quyền cơ bản và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Là một nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và từng nhận được sự trợ giúp quý báu của cộng đồng quốc tế, với tinh thần trách nhiệm và thiện chí, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Hòa bình tham gia trong khả năng của mình vào các nỗ lực chung nhằm hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Việt Nam ủng hộ các giải pháp cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, tái lập hòa bình, an ninh, tái thiết, bảo đảm cuộc sống cho người dân ở Dải Gaza và thực thi tiến trình chính trị toàn diện, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, để bảo đảm hòa bình bền vững và đáp ứng các quyền của người dân Dải Gaza, Việt Nam mong muốn các biện pháp triển khai bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là Chính quyền Palestine.

TTXVN
