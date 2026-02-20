Hàng nghìn người dân về Ngã ba Đồng Lộc dâng hương

TPO - Những ngày đầu năm mới, đông đảo người dân đã đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Từ lâu nơi này trở thành điểm đến linh thiêng trong dịp đầu xuân của người dân Hà Tĩnh cũng như du khách thập phương.
Tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc thu hút đông đảo thanh niên đến dâng hương, tri ân trong dịp đầu năm mới.
Chị Nguyễn Thị Thuỷ (trú Nghệ An) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng về dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã Ba Đồng Lộc. “Đầu năm về đây thắp nén nhang tri ân, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn và mong một năm mới bình an cho mọi người”, chị Thuỷ nói.