Xã hội

Google News

Hàng nghìn người dân về Ngã ba Đồng Lộc dâng hương

Hoài Nam

TPO - Những ngày đầu năm mới, đông đảo người dân đã đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

ueyeuek.jpg
Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đông đảo người dân và du khách đã về Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
3761863644761915486.jpg
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, với những huyền thoại linh thiêng, ngày nay trở thành Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nổi tiếng tại Hà Tĩnh. Đây là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh khi đang ở lứa tuổi thanh xuân, dệt nên huyền thoại về cung đường lửa.
101863770578512781.jpg
247077305978566406.jpg
Từ lâu nơi này trở thành điểm đến linh thiêng trong dịp đầu xuân của người dân Hà Tĩnh cũng như du khách thập phương.
5db7761e2c29a277fb38.jpg
1005232423514928519.jpg
Tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc thu hút đông đảo thanh niên đến dâng hương, tri ân trong dịp đầu năm mới.
8ff6af23f5147b4a2205.jpg
Trước đó, sau thời khắc giao thừa, đông đảo người dân về dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.
4c6772cf28f8a6a6ffe9.jpg
5db7761e2c29a277fb38.jpg
Chị Nguyễn Thị Thuỷ (trú Nghệ An) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng về dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã Ba Đồng Lộc. “Đầu năm về đây thắp nén nhang tri ân, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn và mong một năm mới bình an cho mọi người”, chị Thuỷ nói.
2532501175325638622.jpg
Ngoài hoạt động dâng hương, nhiều du khách cũng lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trong ngày đầu năm mới tại khu di tích.
1055174206204831564.jpg
Trong dịp nghỉ Tết, đơn vị quản lý khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc đã bố trí cán bộ, nhân viên trực xuyên Tết để đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Theo Ban quản lý khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, trong những ngày nghỉ Tết đã có hơn 8.000 lượt người trong và ngoài tỉnh về dâng hương, tri ân. Dự kiến, hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khu di tích sẽ đón khoảng 15.000–20.000 lượt người từ trong và ngoài tỉnh về thắp hương tri ân tại khu di tích.
Hoài Nam
