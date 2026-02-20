Hàng nghìn người dân về Ngã ba Đồng Lộc dâng hương

TPO - Những ngày đầu năm mới, đông đảo người dân đã đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.