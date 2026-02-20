Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Miễn phí tham quan 17 danh lam thắng cảnh, di tích

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Văn hóa và Thể thao thông báo mở cửa miễn phí 17 điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa từ ngày 20/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Ngày 19/2/2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường quản lý các điểm danh thắng, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí thuộc Thành phố thực hiện mở cửa miễn phí phục vụ Nhân dân và du khách.

Công văn nêu: Với chủ trương chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân và phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày đầu xuân năm 2026, việc mở cửa miễn phí tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh sẽ tạo điều kiện để Nhân dân và du khách tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, kích cầu du lịch văn hóa đầu năm, tăng cường giáo dục truyền thống và lan tỏa không khí vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng.

1000033350.jpg
Hoàng thành Thăng Long tấp nập du khách dịp Tết

Đồng thời được sự chấp thuận của lãnh đạo TP về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường quản lý các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí thuộc Thành phố, thực hiện mở cửa miễn phí. Thời gian: Từ ngày 20/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo đó, miễn phí tham quan 17 điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý, gồm: (1) Hoàng thành Thăng Long, (2) Văn Miếu – Quốc Tử Giám; (3) Đền Ngọc Sơn; (4) Nhà tù Hỏa Lò; (5) Khu di tích Cổ Loa; (6) Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương); (7) Di tích số 22 Hàng Buồm; (8) Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây; (9) Bảo tàng Hà Nội; (10) Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); (11) Đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc); (12) Đền Quan Đế (di tích số 28 Hàng Buồm); (13) Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ); (14) Đền Quán Thánh: (15) Làng cổ Đường Lâm; (16) Chùa Thầy; (17) Chùa Tây Phương.

Trần Hoàng
#Miễn phí tham quan di tích Hà Nội dịp Tết #Chương trình quảng bá du lịch văn hóa #Các điểm du lịch lịch sử Thủ đô #Văn hóa truyền thống Hà Nội #Thúc đẩy du lịch đầu năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục