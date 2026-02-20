Tổng Bí thư gặp lãnh đạo nhiều nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza

TPO - Ngày 19/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc gặp và trao đổi với lãnh đạo nhiều quốc gia tại Washington DC, nhân dịp dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp của Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Indonesia, Tổng thống Uzbekistan, Tổng thống Azerbaijan, Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Armenia, Thủ tướng Hungary, Thủ tướng Pakistan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc đều chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm vừa tái cử và chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt, nhất là phát triển kinh tế - xã hội và các cải cách, đổi mới thời gian qua.

Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giao thông vận tải, hợp tác để ứng phó với các vấn đề.

Nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm, lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế nổi bật, cùng quan tâm; nhất trí phối hợp trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza để thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư; khẳng định coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và LHQ; củng cố đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Azerbaijan I. Aliye đều bày tỏ ấn tượng với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn đưa quan hệ song phương với Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, nhất là hợp tác trong lĩnh vực mà mỗi bên đều có thế mạnh.

Các nhà lãnh đạo đều nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa bày tỏ cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao Campuchia đã dành sự đón tiếp trọng thị, thân tình cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Campuchia đầu tháng 2 vừa qua.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ rất ấn tượng với kết quả mà hai bên đạt được trong chuyến thăm. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cho quan hệ hàng đầu với Campuchia.

Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, liên kết kinh tế, thương mại, phát triển gắn kết sâu rộng hơn nữa giữa Việt Nam và Campuchia và Việt Nam - Campuchia - Lào.

Thủ tướng Hun Manet cho rằng kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia vừa qua đạt kết quả rất tốt, tạo nên hiệu quả chiến lược lâu dài.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc duy trì đoàn kết trong ASEAN, cho đây là nhân tố tích cực góp phần vào ổn định tại khu vực và trên trường quốc tế.

Trao đổi với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Armenia đạt được trong những năm gần đây; trân trọng mời Thủ tướng Pashinyan cũng như các lãnh đạo cấp cao Armenia thăm Việt Nam. Thủ tướng Pashinyan bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong thời gian tới, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, đồng thời bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hungary Orban Viktor hài lòng về sự phát triển hiệu quả của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary; trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước lần đầu tiên đã vượt mốc 1 tỷ USD.

Thủ tướng Orban Viktor bày tỏ tình cảm đối với Việt Nam và cho biết sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Orban Viktor cho biết Hungary đã hoàn tất thủ tục thông qua khoản ODA trị giá 400 triệu USD cho Việt Nam, đồng thời mỗi năm cấp 200 học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhất trí sẽ có các biện pháp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ưu tiên thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế và thương mại, khai thác thị trường và lợi thế so sánh của mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka nhất trí cần tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) để tăng kim ngạch thương mại hai nước. Séc coi Việt Nam là "cửa ngõ" để tiến vào thị trường ASEAN, trong khi Việt Nam coi Séc là cầu nối quan trọng tại Liên minh châu Âu (EU).