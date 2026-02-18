Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tới Mỹ dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Bình Giang
TPO - Sáng nay (18/2), Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tới Mỹ để tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

screen-shot-2026-02-18-at-82426-am.png
Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội lên đường tới Mỹ. Ảnh: TTXVN

Tham gia chuyến công tác có: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng.

Sự tham dự của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển.

Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cùng các thành viên khác của Hội đồng trao đổi và xác định các công việc mà Hội đồng sẽ tiến hành nhằm triển khai kế hoạch hòa bình cho khu vực Gaza, theo Nghị quyết 2830 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bình Giang
