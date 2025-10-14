Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực tái thiết Dải Gaza

TPO - Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 14/10, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Israel và lực lượng Hamas chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh thoả thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hoà giải của các nước giúp đạt được thoả thuận này”.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thoả thuận, tạo điều kiện cho việc đạt được giải pháp hai nhà nước, hướng đến một giải pháp hoà bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam “ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine”.

Ngày 13/10, đại diện các nước trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tài liệu về thoả thuận ngừng bắn Dải Gaza, tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế diễn ra ở Ai Cập.

Theo thoả thuận được Israel và Hamas nhất trí, Hamas đã thực hiện việc trao trả 20 con tin còn sống cho Israel, còn Israel thả 250 tù nhân người Palestine bị kết án, cùng với 1.700 người Palestine bị giam giữ ở Dải Gaza kể từ khi cuộc chiến nổ ra.