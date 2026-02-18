Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Bắc rét đỉnh điểm

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay và ngày mai (mùng 2-3 Tết) là thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này ở miền Bắc. Tình trạng mưa nhỏ rải rác tiếp tục xuất hiện ở khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội. Khu vực Thanh Hoá đến Huế hôm nay cũng giảm nhiệt. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Dự báo mùng 3 Tết, miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi rét đậm với nền nhiệt tương đương hôm nay. Từ mùng 4-6 Tết, trời ít mưa, rét về đêm và sáng, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác.

Miền Bắc hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 25-27 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực này tiếp tục nhiều mây, có mưa rải rác, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, trời có nắng nóng cục bộ.

Nguyễn Hoài
