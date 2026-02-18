Quốc hội tháo gỡ 'điểm nghẽn của điểm nghẽn'

TP - Quốc hội khóa XV được đánh giá là một Quốc hội năng động, linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới; để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” cho phát triển.

Tạo nền tảng cho những cải cách lớn

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Song hành với đó, hoạt động lập pháp có sự đổi mới sâu sắc về tư duy và quy trình xây dựng luật; chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp thứ 10 khóa XV sáng ngày 13/11/2025 Ảnh: Như Ý

Gợi nhớ lại những ngày đầu nhiệm kỳ, PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM) nhấn mạnh sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh của Quốc hội trong đại dịch COVID-19: từ việc chuyển hình thức họp trực tiếp sang trực tuyến, kết hợp linh hoạt hai hình thức, đến thúc đẩy Quốc hội điện tử, Quốc hội số một cách nhanh chóng và hiệu quả. “Quốc hội khóa XV là Quốc hội năng động, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới”, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân khẳng định.

Kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng, một trong những thành tựu nổi bật nhất của nhiệm kỳ qua chính là sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật. Thay vì phải qua hai kỳ họp như trước, nhiều đạo luật hiện nay được thông qua ngay tại một kỳ họp.

“Quốc hội khóa XV là Quốc hội năng động, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới”. Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân

Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động rà soát, gỡ bỏ những quy định không còn phù hợp, bảo đảm pháp luật không chỉ là công cụ quản lý, mà thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên hành trình kiến tạo tương lai.

Bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quốc hội đang tập trung chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, thông qua hoạt động nghị trường để nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, nhất là với đại biểu là đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo.

Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước.