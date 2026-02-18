Phường Việt Hưng: 'Mắt thần' quản lý đất công, đất nông nghiệp

TP - Phường Việt Hưng (TP Hà Nội) đã thiết lập cơ chế giám sát từ xa (sử dụng ảnh vệ tinh, flycam) để kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm trong sử dụng đất công, đất nông nghiệp ngay từ khi mới phát sinh; thiết lập hồ sơ về hiện trạng đối với từng khu vực, từng trường hợp cụ thể để quản lý…

Kiên quyết xử lý các vi phạm

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện UBND phường Việt Hưng (TP Hà Nội) cho biết, phường Việt Hưng được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Thanh, Đức Giang, Giang Biên, Việt Hưng cùng một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Gia Thuỵ, Phúc Đồng, Phúc Lợi thuộc quận Long Biên trước đây.

Ngay từ ngày đầu thành lập, phường xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương. Đảng ủy, HĐND, UBND phường Việt Hưng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức rà soát toàn bộ quỹ đất công, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn. Qua kết quả rà soát công tác quản lý đất công và đất nông nghiệp công ích trên địa bàn phường vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, còn một số vi phạm cần quan tâm khắc phục.

UBND phường Việt Hưng sử dụng ảnh vệ tinh, flycam giám sát từ xa để kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay khi mới phát sinh

Phường thẳng thắn nhìn nhận, những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý do nguyên nhân khách quan, như địa bàn phường Việt Hưng có diện tích đất công, đất nông nghiệp công ích khá lớn; đặc biệt tại khu vực vùng bãi, giao thông đi lại khó khăn...; tuy nhiên nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu do: Một số cấp ủy, lãnh đạo phường cũ có thời điểm chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, thiếu sâu sát, thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa phát huy được vai trò trách nhiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý đất đai. Một số phường cũ chưa kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm, có một số vi phạm từ lâu, trong thời gian dài, chưa quan tâm đến công tác lập hồ sơ quản lý và xử lý vi phạm, chưa có giải pháp căn bản trong quản lý.

Trong số các giải pháp đặt ra, phường đã thiết lập cơ chế giám sát từ xa (sử dụng ảnh vệ tinh, flycam) để kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; thiết lập hồ sơ về hiện trạng đối với từng khu vực, từng trường hợp cụ thể để quản lý, bàn giao các vị trí đất công, đất nông nghiệp công ích tiềm ẩn phát sinh vi phạm cho các tổ dân phố, gắn trách nhiệm thông tin về UBND phường nếu để xảy ra vi phạm. “Kiên quyết xử lý các vi phạm, áp dụng nghiêm minh các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm cả biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục hiện trạng, trả lại đất lấn chiếm, tháo dỡ công trình”, đại diện lãnh đạo phường cho biết.

Để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, phường chỉ đạo, tổ chức các lực lượng tuần tra, kiểm tra thường xuyên, đặc biệt ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ tết; phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh trong việc xây dựng công trình, đổ phế thải xây dựng, lấn chiếm đất công trái pháp luật.

“Tổ chức cắm biển báo, biển cấm hoặc các cọc bê tông chặn các phương tiện xe chở đất thải, phế thải xây dựng ra khu vực bãi sông; lắp đặt hệ thống camera giám sát khi cần thiết. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các xe chở đất, phế thải xây dựng; tăng cường lực lượng nắm bắt tình hình, tổ chức các biện pháp ngăn chặn hiệu quả khi tổ công tác của UBND phường, các tổ dân phố hoặc người dân đã phát hiện, thông báo phương tiện, địa chỉ vi phạm. Xử lý nghiêm các phương tiện tham gia việc đổ phế thải sai quy định; kiểm tra hợp đồng vận chuyển phế thải tại các công trình xây dựng trên địa bàn phường”, đại diện lãnh đạo phường cho biết thêm.

Đối với những công trình kho, nhà xưởng được xây dựng trái phép trên phần diện tích đất công, đất nông nghiệp công ích, đất nông nghiệp, đoàn kiểm tra của phường đã vận động các chủ kho xưởng tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm. Đồng thời, UBND phường cũng ban hành văn bản gửi Công ty Điện lực Gia Lâm xem xét đình chỉ cấp điện với trường hợp đăng ký sử dụng điện cho sản xuất nông nghiệp nhưng đang sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, UBND phường đã ban hành 19 quyết định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng và 19/19 vị trí đã thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước. Có 10 vị trí vi phạm đã tự tháo dỡ, di chuyển, khắc phục các hạng mục yêu cầu phải tháo dỡ…

Kiểm tra, xử lý vi phạm theo từng nhóm

Cùng với công tác quản lý đất công và đất nông nghiệp công ích, phường Việt Hưng cũng đang tập trung vào công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn theo chỉ đạo của thành phố.

Đáng chú ý, phường xây dựng các chuyên đề theo từng nhóm để triển khai kiểm tra, xử lý. Phường xác định sẽ tháo dỡ xử lý toàn bộ mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn, lều lán, ô dù, biển quảng cáo tạm bợ vi phạm chỉ giới hè, đường. Kiểm tra, xử lý tình trạng lắp dựng mái che kiên cố tại nhà mặt phố, công trình xây dựng, khu vực gầm cầu, điểm kinh doanh, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết tự tháo dỡ; trường hợp cố tình vi phạm, tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường Việt Hưng đã được xử lý kịp thời khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp

Về chuyên đề lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; biển hiệu, biển quảng cáo, rao vặt, phường xác định sẽ kiểm tra, lập biên bản, giải tỏa toàn bộ các hộ kinh doanh, chợ “cóc”, chợ tạm, bán hàng rong, tập kết vật liệu, dựng sạp, chiếm dụng hè phố, lòng đường. Thu dọn vật dụng, bàn ghế, ô dù, quán nước, xe đẩy, quầy tủ trên hè phố. Rà soát, tháo dỡ toàn bộ biển quảng cáo, biển hiệu đặt sai vị trí, che khuất tầm nhìn, vi phạm hành lang ATGT, không đúng kích thước hoặc gây mất mỹ quan đô thị; biển chỉ dẫn tự ý lắp đặt không được cấp phép... Yêu cầu chủ hộ kinh doanh thay đổi, chỉnh sửa biển hiệu theo đúng quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của sở, ban ngành thành phố.

Phường cũng giao lực lượng triển khai gỡ bỏ tờ rơi, quảng cáo dán tràn lan, sơn vẽ tường rao vặt, rác quảng cáo. Phường cũng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm dừng, đỗ ô tô, xe máy trên vỉa hè, lòng đường, khu vực trước trụ sở, trường học, chợ, nhà văn hóa...

Kiểm tra và xử lý nghiêm các bãi trông giữ phương tiện không đủ điều kiện hoạt động (không phép, trái phép, không phù hợp quy hoạch, lấn chiếm đất đai, không đảm bảo an toàn PCCC)…

Đại diện UBND phường cho biết, sẽ rà soát toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, đề xuất UBND thành phố sửa đổi hoặc ban hành các văn bản mới phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo đồng bộ như: các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường, hoạt động quảng cáo, trông giữ phương tiện.

Nghiên cứu áp dụng biện pháp xử phạt nguội bằng hình ảnh trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên môi trường mạng đảm bảo tính răn đe. Rà soát hệ thống hạ tầng phục vụ quản lý trật tự đô thị; quy hoạch, đầu tư xây dựng các bãi, điểm đỗ xe tập trung, điểm trung chuyển tại các phường trung tâm, khu vực khai thác du lịch đảm bảo phù hợp, giải quyết cơ bản nhu cầu đỗ trên địa bàn. Ứng dụng công nghệ tự động, thông minh trong việc quản lý, hoạt động các điểm đỗ.

“Phường sẽ kiến nghị lắp đặt đồng bộ, mở rộng hệ thống camera giám sát trên các tuyến phố trọng điểm; tích hợp sử dụng công nghệ AI để phân tích hình ảnh, tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm”, đại diện UBND phường Việt Hưng nói thêm.